Η επιβολή της ατζέντας, η συγκρότηση ηγετικής ομάδας, το στοπ στην απαξίωση συλλήβδην των «παλαιών» στελεχών, η ανάγκη για περισσότερο νέο αίμα και οι σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ.

Μετά τη ΔΕΘ -και μετά από ένα αμήχανο διάστημα στα τέλη του καλοκαιριού- η ΕΛΑΣ περνάει στη δεύτερη φάση της στρατηγικής της ενόψει των εκλογών.

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις τις οποίες και καλείται να απαντήσει. Μεταξύ αυτών:

ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΤΖΕΝΤΑΣ: Η ΕΛΑΣ έχει ένα μεγάλο χάντικαπ: Χωρίς να έχει κοινοβουλευτική παρουσία, χωρίς να έχει ακόμα ολοκληρωμένη ηγετική ομάδα, με πολλά νέα πρόσωπα που δεν έχουν ακόμα αποκτήσει την απαιτούμενη πολιτική εμπειρία, με τις θέσεις της υπό διαμόρφωση, καλείται να επιβάλλει την ατζέντα της στην πολιτική ζωή της χώρας. Το κατόρθωσε ουκ ολίγες φορές, όπως πχ με την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για τις τιμές στα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης, την παρέμβαση για τα διυλιστήρια, τη μείωση του ΦΠΑ κοκ. Η επιβολή της ατζέντας της ΕΛΑΣ στην πολιτική ζωή της χώρας είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητούμενα για τον Αλέξη Τσίπρα και όρος για τη διεκδίκηση της πολιτικής ηγεμονίας.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: Οι στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα μέχρι σήμερα τα έχουν καταφέρει μια χαρά. Στη νέα περίοδο που ξεκινά η ΕΛΑΣ πρέπει να συγκροτήσει μια ηγετική ομάδα που θα είναι σε θέση να οδηγήσει το νέο κόμμα νικηφόρα σε κρίσιμες και πιθανόν αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Το δίλημμα δεν είναι απλώς με «παλαιά» ή νέα στελέχη, αλλά η εξεύρεση και η ανάδειξη ικανών πολιτικών στελεχών. Η προσπάθεια για ανεύρεση και ανάδειξη στελεχών όχι απλώς δεν πρέπει να σταματήσει αλλά να συνεχιστεί με εντονότερους ρυμούς.

ΣΤΟΠ ΣΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ «ΠΑΛΑΙΩΝ» ΣΤΕΛΕΧΩΝ: «Παλαιά» στελέχη σταδιακά θα συμπορευτούν με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο που έχει ορίσει ο επικεφαλής του κόμματος. Δεν χωρά αμφιβολία πως ο Αλέξης Τσίπρας -και με δική του ευθύνη- έχει «καεί» από πολλά στελέχη του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι «μαζί με τα ξερά θα καούν και τα χλωρά»! Ας σκεφτούν στην Αμαλίας ότι σε λίγο που θα ενταχθούν σε αυτή δεν θα πρέπει να είναι «απαξιωμένοι» αλλά περήφανοι και αναγνωρισμένοι. Και εδώ ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρέπει να είναι -και δεν θα είναι λένε όσοι τον γνωρίζουν- «εκβιάσιμος» από στελέχη του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ ώστε «να τους πάρει» στην ΕΛΑΣ. Μεταξύ αυτών και όσους τώρα τον υπονομεύουν με την προώθηση της «κοινής εκλογικής καθόδου των προοδευτικών δυνάμεων», μια πρόταση που προκαλεί σύγχυση στους ψηφοφόρους, βοηθά κατ΄αρχάς τον Νίκο Ανδρουλάκη και εν συνεχεία τη Νέα Δημοκρατία, ενώ ζημιώνει τον Αλέξη Τσίπρα!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«ΧΑΛΙΝΑΡΙ» ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΑΣ «ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΡΙΖΑ»: Αν υπάρχουν στο εσωτερικό της ΕΛΑΣ φαινόμενα τύπου «παλαιού ΣΥΡΙΖΑ» θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα! Αν πχ νέα στελέχη αρνούνται εισροές ώστε να έχουν περισσότερες πιθανότητες εκλογής σε βουλευτική έδρα θα πρέπει να μπουν στις θέσεις τους. Πληροφορούμαστε πχ ότι σε περιοχή «με πολύ ...κάμπο» υπάρχει υποψήφιος βουλευτής που έχει δημιουργήσει σάιτ για να επιτίθεται σε συνυποψηφίους του! Ο Αλ. Τσίπρας πρέπει να ενημερώνετε για κακώς κείμενα ώστε να τα ξεριζώνει.

«ΛΕΙΑΝΣΗ» ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ: Η Αμαλίας «δεν τσιμπάει» στις συνεχείς προκλήσεις της Χαριλάου Τρικούπη που θέλει σύγκρουση με την ΕΛΑΣ για να συγκρατήσει τις δυνάμεις της. Έχει όμως κάνει και λάθη, όπως πχ η κατηγορηματική δήλωση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος. Άλλο όμως η ηγεσία του, που και αυτό η στήλη ίσως και να το αμφισβητεί, και άλλο ο κόσμος του. Κάτι που θα φανεί και στην πορεία προς τις εκλογές, όπου ουκ ολίγα μικρομεσσαία στελέχη θα προσχωρήσουν στην ΕΛΑΣ.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΩΝ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ: Ο Αλέξης Τσίπρας θα εντείνει τις περιοδείες του το επόμενο διάστημα. Θα πρέπει να είναι ακόμα καλύτερα προετοιμασμένες και ει δυνατόν να συνοδεύεται και από ηγετικά στελέχη της ΕΛΑΣ. Επίσης δίνετε η αίσθηση ότι έως τώρα είχε υποβαθμιστεί η ανάγκη δημιουργίας κομματικού μηχανισμού που είναι απαραίτητος για την επιτυχή διεξαγωγή των εκλογών.

Προφανώς υπάρχουν και άλλες προκλήσεις για τον Αλέξη Τσίπρα ενόψει των εκλογών, που κάποιες είναι μάλιστα και σημαντικότερες από αυτές που αναφέρουμε στο κείμενο. Γι΄αυτό και η στήλη θα επανέλθει.