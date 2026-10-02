Όλο το παρασκήνιο και οι αντιδράσεις Γεωργιάδη και Πολάκη.

Μια σχέση η οποία ξεκίνησε το 2014 και συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι και σήμερα, έχει αναπτύξει ο Αλέξης Τσίπρας με συγκεκριμένες μονές του Αγίου Όρους και τους ηγουμένους τους.

Η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα, η δεύτερη τα τελευταία 12 χρόνια, αν και ιδιωτική, δημιούργησε μεγάλη αίσθηση σε φίλους και αντιπάλους - με τους τελευταίους να μη χάνουν ευκαιρία να του ασκήσουν κριτική.

Το παρασκήνιο της επίσκεψης και η πρόσκληση

Ο Αλέξης Τσίπρας ουδέποτε προσποιήθηκε τον πιστό χριστιανό για να αποκομίσει πολιτικά οφέλη. Αντίθετα, το γεγονός ότι ήταν δηλωμένος άθεος του στοίχησε εκλογικά, υπενθυμίζουν στενοί του συνεργάτες. Όμως, πάντα έδειχνε βαθύ σεβασμό προς την επικρατούσα στη χώρα θρησκεία, ενώ οι ίδιοι άνθρωποι υπενθυμίζουν την άριστη σχέση και συνεργασία που διαχρονικά είχε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ επισκέφτηκε για πρώτη φορά το Άγιο Όρος το 2014, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σχεδόν έξι μήνες αργότερα, ακολούθησαν οι εκλογές του 2015, τις οποίες κέρδισε και έγινε πρωθυπουργός. Χθες, βρέθηκε στην Αθωνική Πολιτεία για δεύτερη φορά.

Κάποιος που πιστεύει στις προλήψεις θα μπορούσε να σκεφτεί πως με δεδομένο ότι εντός των επόμενων μηνών θα διεξαχθούν και πάλι εκλογές, ο κ.Τσίπρας θα ήθελε να ενεργοποιήσει τα «γούρια» εκείνης της εποχής.

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Δυστυχώς για τους λάτρεις των προλήψεων, η αλήθεια είναι διαφορετική. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε εκεί έπειτα από πρόσκληση του ηγούμενου της Μονής Σιμωνόπετρας, Ελισαίου. Οι δύο άνδρες είχαν γνωριστεί σε εκείνη την επίσκεψη του 2014 και μεταξύ τους αναπτύχθηκε σχέση αμοιβαίας εκτίμησης.

Η επικοινωνία διατηρήθηκε στο πέρασμα των ετών και κάπως έτσι, φτάσαμε στη χθεσινή επίσκεψη και στη διανυκτέρευση του πρώην πρωθυπουργού στη Μονή. Μάλιστα, η θερμή ανάρτηση που πραγματοποίησε από εκεί έδειξε πόσο ήθελε να επιστρέψει στο Άγιο Όρος.

«”Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη…” Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα.

{https://www.facebook.com/100044327474806/posts/1634687468018820/?mibextid=wwXIfr&rdid=rRdHGbxrp9p0vHGy#}

Πριν βρεθεί στη Σιμωνόπετρα, ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφτηκε τη Μονή Ιβήρων. Το ίδιο είχε πράξει και το 2014, όταν είχε μια ιδιαίτερη συζήτηση για φιλοσοφικά, αλλά και θεολογικά ζητήματα με τον πρώην ηγούμενο Βασίλειο Γοντικάκη, παρουσία του ηγούμενου Ναθαναήλ, ενώ στη συνέχεια είχε γευματίσει με τους μοναχούς.

Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η μοναδική επαφή που είχε με τους Ιβηρίτες μοναχούς, καθώς το 2023, είχε συναντήσει εκπροσώπους της κοινότητας που συνόδευαν στην Αθήνα το «Άξιον Εστί». Μετά τη συνάντηση, ο πρωτοστάτης Χριστόφος Ιβηρίτης, με ανακοίνωση του ευχαρίστησε τον κ.Τσίπρα για τα έργα που έγιναν στο Άγιο Όρος επί της πρωθυπουργίας του, προσκαλώντας τον να το επισκεφθεί ξανά. Όπως και έκανε τρία χρόνια αργότερα…

Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όλα αυτά τα χρόνια, ο Αλέξης Τσίπρας δεν σταμάτησε ποτέ να έχει επικοινωνία με τις συγκεκριμένες Μονές, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αντιδράσεις Άδωνι -Πολάκη

Ο Παύλος Πολάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι ίσως το πιο «καυτό» δίδυμο της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Οι συγκρούσεις τους έχουν γράψει ιστορία και έχουν φτάσει μέχρι τις δικαστικές αίθουσες. Βέβαια, βρήκαν και οι δύο -για διαφορετικούς λόγους ο καθένας- να σχολιάσουν την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος.

Ο υπουργός Υγείας, θέλησε να ειρωνευτεί τον πρώην πρωθυπουργό για την επίσκεψη του στο Άγιο Όρος και την ανάρτηση του, γράφοντας πως «Για άθεος κατά δήλωσή του τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος…».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2105698944118390872}

Από την άλλη πλευρά, στον Χανιώτη βουλευτή δεν άρεσε η παρέα του κ.Τσίπρα, καθώς στην Αθωνική Πολιτεία, εκτός από τον τέως διοικητή του Αγίου Όρους, Κωνσταντίνο Δήμτσα, τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ συνόδευε ο χειρουργός και ομότιμος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δημήτρης Λινός, που είναι χειροτονημένος ιερέας.

Το θέμα είναι πως είναι σύζυγος της Αθηνάς Λινού, με την οποία ο Παύλος Πολάκης είναι, επίσης, στα δικαστήρια.

«Έμαθα για μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή κυρίως που πας. Το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει… Γιατί ΠΑΝΤΑ ΙΣΧΥΕΙ το “δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι”. Και ΝΤΡΟΠΗ και ΑΙΣΧΟΣ και ΚΡΙΜΑ!!!», έγραψε ο κ.Πολάκης.

Στη Θεσσαλονίκη

Σήμερα, ο Αλέξης Τσίπρας θα ολοκληρώσει την επίσκεψη του στο Άγιο Όρος, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ενδέχεται να επισκεφθεί - χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί μέχρι αργά το βράδυ - τη Μονή Βατοπεδίου.

Στη συνέχεια, θα επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται να προχωρήσει σε συναντήσεις και επαφές, ενώ είναι πολύ πιθανό να συζητήσει με τους ψαράδες του Θερμαϊκού, οι οποίοι βρίσκονται σε διαρκείς κινητοποιήσεις, εκφράζοντας την αγωνία τους για το αν θα μπορέσουν να επιβιώσουν εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων.





