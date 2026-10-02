Το δίλλημα δεν είναι το αν θα αφήσει την εργασία του, αλλά το τι επρόκειτο να ακολουθήσει στη ζωή του.

Για αρκετούς ανθρώπους, η οικονομική ανεξαρτησία θα μπορούσε να συνδέεται με το πόσα χρήματα είναι αρκετά ώστε να σταματήσουν να δουλεύουν για το υπόλοιπο της ζωής τους και παράλληλα να διαθέτουν την απαιτούμενη οικονομική άνεση.

Ωστόσο, ακόμη και αν κάποιος έχει συγκεντρώσει την απαραίτητη περιουσία, η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα δεν είναι και τόσο απλή.

Μπροστά από αυτό το δίλλημα βρέθηκε και ένας 28χρονος, ο οποίος απέκτησε μία περιουσία 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων και ένα σπίτι μεγάλης αξίας για το οποίο έχει αποπληρωθεί το δάνειο.

Ο νέος συνεχίζει να εργάζεται σε μία δουλειά που δεν τον ικανοποιεί με τα έσοδά του ετησίως να αγγίζουν τα 80.000 δολάρια, τα οποία είναι ικανά να του καλύψουν τα προσωπικά του έξοδα και τις βασικές τους ανάγκες, ενώ η εργασία του παρέχει μία ασφάλιση υγείας.

Το δίλλημα ωστόσο δεν έγκειται απαραίτητα στο αν θα ήθελε να αφήσει τη δουλειά του, ή το αν θα είναι αρκετά τα χρήματα που έχει ώστε να καλύψει τις ανάγκες του. Αντίθετα, ο 28χρονος αναρωτιέται το αν θέλει να συνεχίσει να εργάζεται και το τί ακολουθεί μετά.

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Πώς ο 28χρονος βρέθηκε με 2,1 εκατ. δολάρια

Η μεγάλη περιουσία του 28χρονου, προέκυψε όταν οι οικογένειά του πούλησε την επιχείρησή της με τα χρήματα που προέκυψαν από την πώληση τελικά, να του παρέχουν τη συγκεκριμένη οικονομική άνεση.

Ο 28χρονος, δεν έχει οικογένεια, σύζυγο ή παιδιά, με αποτέλεσμα τα έξοδά του να είναι αισθητά περιορισμένα, και μέχρι σήμερα δεν έχει χρειαστεί να αγγίξει τις οικονομίες του.

Το συγκεκριμένο δίλλημα μεταφέρθηκε γρήγορα σε φόρουμ στο διαδίκτυο με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν την άποψή τους.

Το ερώτημα που κυριάρχησε είναι: «Με τι θα ήθελες να ασχοληθείς στη ζωή σου».

Κάποιοι χρήστες του πρότειναν να συνεχίσει να εργάζεται μέχρι να διπλασιάσει τα χρήματά του ώστε να έχει μία άνετη ζωή. Άλλοι, όμως, ισχυρίστηκαν ότι με αυτή την τακτική θα έρθει αντιμέτωπος με έναν φαύλο κύκλο, καθώς κάθε φορά που πετυχαίνει έναν οικονομικό στόχο, μπορεί να θέτει έναν ακόμη μεγαλύτερο, με αποτέλεσμα κάθε φορά να «κυνηγάει» την αύξηση της περιουσίας του.

Αντί λοιπόν να συνεχίσει να εργάζεται μόνο και μόνο για να αυξήσει ακόμη περισσότερο την περιουσία του, θα μπορούσε να εξετάσει και άλλες οπτικές, όπως το να μειώσει τις ώρες εργασίας, να αλλάξει επαγγελματική σταδιοδρομία, να ταξιδέψει, ή να ασχοληθεί με κάτι που πραγματικά τον ικανοποιεί.

Τελικά, το ερώτημα για τον 28χρονο δεν είναι μόνο πόσα χρήματα χρειάζεται, αλλά και τι θέλει να κάνει με τη ζωή του αν σταματήσει να εργάζεται.