Η πρόγνωση Αρνιακού για την κακοκαιρία στην Κρήτη. Πώς θα είναι ο καιρός στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Διπρόσωπος ο καιρός σήμερα σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action 24, Τάσο Αρνιακό.

Καλός θα είναι ο καιρός σήμερα στα δυτικά και βόρεια τμήματα, στις υπόλοιπες όμως ανατολικές και νότιες ηπειρωτικές περιοχές και κυρίως από τον Βόλο και κάτω περιμένουμε ισχυρούς βοριάδες με αποτέλεσμα να έχουμε βροχές στον Βόλο, στις Σποράδες, την στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Κορινθία, την Αργολίδα, τη Λακωνία και κυρίως στις Κυκλάδες.

Στην Κρήτη, στο βόρειο τμήματα κυρίως στο Ρέθυμνο και τα Χανιά τα φαινόμενα είναι έντονα. Έχουν ήδη πέσει 100 τόνοι το στρέμμα και ρίχνει συνεχώς και θα ρίχνει συνέχεια.

Οι άνεμοι βοριάδες, τοπικά θα φθάσουν έως και 9 ριπές στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία περιμένουμε να φθάσει το μεσημέρι στους 24 βαθμούς στα βόρεια, στις υπόλοιπες δυτικές περιοχές οι θερμοκρασίες θα πέσουν, μέχρι και 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, περιμένουμε λίγες νεφώσεις, με πιθανότητα να βρέξει για λίγο στα ορεινά το νομού. Λίγες βροχές και κατά διαστήματα. Οι βοριάδες θα φθάσουν τα 7 μποφόρ (στο Κάβο Ντόρο ακόμη και 8) και η θερμοκρασία έως και 23 βαθμούς Κελσίου.

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Στη Θεσσαλονίκη, τα πράγματα θα είναι καλύτερα, καθώς περιμένουμε ηλιοφάνεια με συννεφιά. Οι άνεμοι ασθενείς και η θερμοκρασία έως και 25 βαθμούς Κελσίου.

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