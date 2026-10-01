Ο νέος νόμος, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου, ορίζει ότι για να παντρευτεί κάποιος στην Καλιφόρνια πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών.

Η Καλιφόρνια απαγόρευσε τους γάμους ανηλίκων, με τον κυβερνήτη της πολιτείας Γκάβιν Νιούσομ να υπογράφει νόμο για τον τερματισμό μιας πρακτικής που παραμένει νόμιμη σε 32 πολιτείες των ΗΠΑ.

Ο νέος νόμος, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου, ορίζει ότι για να παντρευτεί κάποιος στην Καλιφόρνια πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών.

Ο Γκ. Νιούσομ χαρακτήρισε τον νόμο «μέτρο που είχε καθυστερήσει πολύ και αποσκοπεί στην προστασία των ανηλίκων». Υπέγραψε το νομοσχέδιο παρουσία της Κόρτνεϊ Στόντεν, οι γονείς της οποίας της επέτρεψαν όταν ήταν μόλις 16 ετών να παντρευτεί έναν 50χρονο ηθοποιό του Χόλιγουντ.

Η Κ. Στόντεν, η οποία εδώ και χρόνια αγωνίζεται για την κατάργηση της πρακτικής, χαρακτήρισε την αλλαγή «νίκη» και δήλωσε ότι οι επιζώντες γάμων ανηλίκων «δεν θα έπρεπε ποτέ να καλούνται να σηκώσουν μόνοι τους αυτό το βάρος».

Η Κ. Στόντεν δήλωσε ότι θα «συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρι να προστατεύονται τα παιδιά από τον γάμο και στις 50 πολιτείες».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο γάμος της με τον Νταγκ Χάτσισον

Το 2011 παντρεύτηκε τον ηθοποιό Νταγκ Χάτσισον, γνωστό από τους ρόλους του στις ταινίες The Green Mile, A Time to Kill και I Am Sam. Ο γάμος προκάλεσε διεθνή αντιδράσεις και δημοσιότητα και η Στόντεν εμφανίστηκε στη συνέχεια σε αρκετές τηλεοπτικές εκπομπές ριάλιτι στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων στη σειρά Couples Therapy του VH1.

Και άλλοι επιζώντες γάμων ανηλίκων χαιρέτισαν τον νέο νόμο.

«Η Καλιφόρνια έστειλε σήμερα ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον κόσμο», δήλωσε στο BBC η Μπρίτανι Μπι. «Ένα μήνυμα ελπίδας για όλα τα παιδιά, ότι μπορούν να απαλλαγούν από τη συστημική βία και να επιλέξουν τον δικό τους δρόμο».

Η Μπρίτανι Μπι δήλωσε στο BBC ότι παντρεύτηκε σε ηλικία 17 ετών για να ξεφύγει από ένα κακοποιητικό οικογενειακό περιβάλλον, αλλά στη συνέχεια φέρεται να υπέστη κακοποίηση από τον ενήλικο σύζυγό της.

«Απλώς πήγαινα από τη μία φυλακή στην άλλη», εξήγησε. «Κάποιοι έχουν το θράσος να μου λένε ότι έκανα μια επιλογή - τα παιδιά δεν μπορούν να συναινέσουν».

Η Μπι και άλλοι επιζώντες γάμων ανηλίκων εργάζονται εδώ και χρόνια για την απαγόρευση των γάμων ανηλίκων στην Καλιφόρνια και σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πριν από περίπου μία δεκαετία, η πρακτική επιτρεπόταν σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ, όμως όλο και περισσότερες πολιτείες τροποποιούν τη σχετική νομοθεσία. Από το 2018 η Καλιφόρνια είναι η 18η πολιτεία που απαγορεύει τους γάμους ανηλίκων.

Στην πολιτεία δεν υπήρχε μέχρι σήμερα ελάχιστο νόμιμο όριο ηλικίας για τον γάμο. Έτσι, παιδιά μπορούσαν να παντρευτούν, εφόσον υπήρχε η συγκατάθεση των γονέων τους και ένας δικαστής ενέκρινε τον γάμο.

Παράλληλα, δεν υπήρχε μηχανισμός που να επιτρέπει σε άτομα κάτω των 18 ετών να πάρουν διαζύγιο, με αποτέλεσμα πολλά κορίτσια να παγιδεύονταν σε κακοποιητικές και εκμεταλλευτικές σχέσεις.

Με πληροφορίες από ΒΒC