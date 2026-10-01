Επίμονες βροχές, συνοδεία ισχυρών ανέμων, θα πλήττουν την Κρήτη, τις επόμενες 4 ημέρες, όπως ανέφερε η Χαρά Μάλεση.

Ψυχρές αέριες μάζες από τη Σιβηρία έχουν καταφθάσει εδώ και λίγες εβδομάδες στη χώρα μας και έχουν δημιουργήσει μία ψυχρή λίμνη, σύμφωνα με την πρόγνωση της Χαράς Μάλεση στον Ant1.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας στην Κρήτη

Όσον αφορά την εξέλιξη της κακοκαιρίας στην Κρήτη, η μετεωορολόγος του Ant1 ανέφερε οτι ανατροφοδοτούνται συνεχώς οι πυρήνες καταιγίδων στην Κρήτη και αυτό θα συνεχιστεί και για τις επόμενες 4 ημέρες.

Έχει ρίξει το νερό ενός μήνα σε λίγες ώρες στην Κρήτη και στο επόμενο 4ήμερο περιμένουμε να ρίξει το νερό 6μήνου.Είναι μια πολύ ισχυρή κακοκαιρία για την Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε ηλιοφάνεια με διαστήματα καταιγίδων. Βόρεια και δυτικά έχουμε ήλιο με κάποιες αραιές νεφώσεις. Όμως από την περιοχή της Μαγνησίας μέχρι και τη Λακωνία βρέχει και μάλιστα υπάρχουν και θυελλώδεις άνεμοι έως και 9 μποφόρ.

Η εικόνα αυτή θα συνεχιστεί και για τις επόμενες 4 ημέρες στο Αιγαίο αλλά και στην Κρήτη ενώ η κατάσταση θα είναι δύσκολη.

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{Χαρά Μάλεση: «Είναι πολύ ισχυρή κακοκαιρία για την Κρήτη - Νερό εξαμήνου θα πέσει το επόμενο 4ήμερο».}