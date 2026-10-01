Σε ισχύ έκτακτο δελτίο καιρού. Πού και μέχρι πότε αναμένονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη.

Η Κρήτη θα συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας για τις επόμενες αρκετές ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη. Θα βρέχει με διάρκεια, τοπικά ακόμη και με ένταση και έτσι θα οδηγηθούμε μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Σήμερα, Πέμπτη, ο καιρός θυμίζει προχωρημένο φθινόπωρο, ακόμη και ένα άρωμα χειμώνα, παίρνουμε σε τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας.

Η διαταραχή βρίσκεται προς το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο και θα στροβιλίζεται για τις επόμενες αρκετές ημέρες και έτσι με εξάρσεις και υφέσεις θα εμφανίζεται αυτός ο επικίνδυνος καιρός με έμφαση τα ανατολικά και νότια τμήματα και πιο πολύ την Κρήτη, ακόμη και προς τα Δωδεκάνησα και την περιοχή της Εύβοιας, όπου σε αυτά τα γεωγραφικά διαμερίσματα περιμένουμε μεγάλο όγκο νερού.

Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα σήμερα σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

Αυτή τη στιγμή, βρίσκονται συμπλέγματα καταιγίδων προς την περιοχή της Κρήτης και έχουμε και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Ήδη υπάρχουν περιοχές που ξεπερνάνε τους 70 τόνους νερού ανά στρέμμα. Καθώς θα περνούν οι μέρες, ενδέχεται σε κάποια περιοχή να ξεπεράσουν τους 200 τόνους νερού ανά στρέμμα μέχρι και τη Δευτέρα και Τρίτη. Είναι μια αρκετά επικίνδυνη κατάσταση, η οποίο κατά περιόδους θα χτυπάει και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Και η Ρόδος θέλει προσοχή και το Καστελόριζο και η Κως. Κατά διαστήματα θα επικρατούν και συννεφιές για να δίνουν πιο ήπιες βροχές στην Αττικοβοιωτία, την ανατολική Πελοπόννησο και λίγο έντονα τα φαινόμενα προς την περιοχή της Εύβοιας.

Στον αντίποδα στα δυτικά και βόρεια τμήματα, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιές.

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Οι άνεμοι μέσα στο Αιγαίο, θα κυριαρχήσουν με πολύ ισχυρές, τοπικά ακόμη και θυελλώδεις εντάσεις - ακόμη και 9 μποφόρ-. Στην ανατολική Πελοπόννησο, την Λακωνία, στην Εύβοια, την κεντρική Στερεά, την νότια Κρήτη ο άνεμος γίνεται καταβάτης και επομένως ενισχύεται λίγο παραπάνω. Οι βροχές που έρχονται εμφανίζουν μεγάλη ραγδαιότητα, εντάσεις και μεγάλη διάρκεια, επομένως είναι σε θέση να δημιουργήσουν σημαντικά πλημυρρικά επεισόδια.

Ο αέρας είναι πιο ψυχρός, πράγμα που συνεπάγεται την πτώση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα φθάσει στη δυτική Ελλάδα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο το ίδιο.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, σήμερα θα δούμε εναλλαγές της ηλιοφάνειας με συννεφιές. Δεν αποκλείεται σε περιοχές όπου το ευνοεί η τοπογραφία να δούμε και κάποιες βροχές, συνήθως σε ορεινές περιοχές, σε Πεντέλη, Πάρνηθα και Κιθαιρώνα. Λίγες ασθενείς βροχές. Πιο πολλές βροχές στην Αττική αναμένονται αύριο από το απόγευμα και μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, όπου μία νέα έξαρση θα χτυπήσει τα ανατολικά και νότια τμήματα της Επικράτειας. Θα φυσάει αρκετά, σε επίπεδα θυέλλης και η θερμοκρασία έως και 21 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Λίγο πιο έντονη η αίσθηση της ψύχρας στα ανατολικά και βόρεια τμήματα.

Η Θεσσαλονίκη, δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την ζώνη επίδρασης αυτής της διαταραχής, χειμωνιάτικου τύπου. Αναμένονται συννεφιές, οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν ενώ ισχυρός βορειοανατολικός άνεμος θα πνέει στα νοτιότερα τμήματα του Θερμαϊκού. Η θερμοκρασία έως και 23 βαθμούς το μεσημέρι

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Και οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από τον ίδιο τύπο καιρού. Η χώρα μας θα είναι πάλι χωρισμένη σε δύο τμήματα. Τα ανατολικά και νότια θα βρίσκονται κάτω από την επίδραση κακοκαιρίας, που θα εμφανίζει μεγάλη ένταση κυρίως προς την περιοχή της Εύβοιας, της Κρήτης και γενικότερα του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Θα πέφτει γενικά μεγάλος όγκος νερού μέχρι και τη Δευτέρα. Κατά περιόδους αυτή η εκτόνωση θα γίνεται με μεγάλες ραγδαιότητες.

Η δυτική και βόρεια Ελλάδα, δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα.

Έτσι θα πάμε μέχρι τη Δευτέρα και την Τρίτη, για να αρχίζει να αλλάζει η ατμοσφαιρική ροή και να αρχίσει να υποχωρεί η ψυχρή αέρια μάζα και να πάμε σε πιο φυσιολογικές θερμοκρασίες, με την εποχή με την οποία βρισκόμαστε.

Ο καιρός θα θυμίζει φθινόπωρο και θερμοκρασιακά μετά και την Τρίτη.

Το πικ θα είναι σήμερα Παρασκευή μέχρι και Κυριακή, Εκεί περιμένουμε τις μεγαλύτερες εντάσεις και θα έχει και μεγάλη διάρκεια.

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