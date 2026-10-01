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«Καύσιμα και ρεύμα φθηνά για το λαό, Συλλογικές Συμβάσεις, αυξήσεις στον μισθό», ήταν ένα από τα συνθήματα που ακούστηκε έξω από το υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Εργατικά συνδικάτα και εργαζόμενοι που πρόσκεινται στο ΠΑΜΕ πραγματοποίησαν παρέμβαση, αναρτώντας γιγαντοπανό, στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενάντια στην ακρίβεια σε ρεύμα και καύσιμα.

«Ρεύμα φθηνό για το λαό! Στην ενέργεια και στα καύσιμα: Γενναία μείωση και πλαφόν στην τιμή πώλησης. Κατάργηση όλων των έμμεσων φόρων και του ΦΠΑ πώλησης.

Καμία θυσία για τους πολέμους και τα κέρδη τους», αναφέρει το πανό.

«Δεν θα ξεπαγιάσουμε όλον τον χειμώνα, καμιά αναβολή όλοι στον αγώνα», «Πανάκριβο το ρεύμα, πανάκριβη η ζωή, οργάνωση και αγώνας η μόνη επιλογή», «Καύσιμα και ρεύμα φθηνά για το λαό, Συλλογικές Συμβάσεις, αυξήσεις στον μισθό» φωνάζουν με συνθήματα.

Οι εργαζόμενοι απαιτούν από την κυβέρνηση μέτρα εδώ και τώρα.

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Γενναία μείωση και πλαφόν στις τιμές πώλησης της ενέργειας και των καυσίμων. Κατάργηση όλων των έμμεσων φόρων και του ΦΠΑ στην ενέργεια και στα καύσιμα. Απειθαρχία στους ευρωπαϊκούς και δημοσιονομικούς «κόφτες», κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας και αξιοποίηση της λιγνιτικής παραγωγής για φθηνό ρεύμα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το 902.gr.

{https://www.youtube.com/watch?v=hs8MJmRJM4I}