Με έναν στίχο από «Το Gucci Φόρεμα», οι οπαδοί του Ατρομήτου αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη

Μία εβδομάδα έχει συμπληρωθεί από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με ολόκληρη τη χώρα να παραμένει συγκλονισμένη.

Η απώλεια του λαϊκού τραγουδιστή έφτασε μέχρι και τους αγωνιστικούς χώρους. Στη σημερινή αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον ΠΑΟΚ, οι οπαδοί των γηπεδούχουν αποχαιρέτησαν με ένα συγκινητικό πανό τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Στη μεριά που κάθονται οι Fentagin, οι οργανωμένοι οπαδοί του Ατρομήτου, σηκώθηκε ένα πανό στο οποίο αναγράφονταν στίχοι από το τραγούδι του Μαζωνάκη, «To Gucci Φόρεμα».

Το πανό έγραφε «Γέννημα θρέμμα Δυτικής Αττικής εχούμε περηφάνια εδώ εμείς και λόγο τιμής», με το περιεχόμενό του να συνδέει την καταγωγή του Μαζωνάκη, τη Νίκαια, με το Περιστέρι που εδράζει τον Ατρόμητο, καθώς και οι δύο περιοχές είναι στην Δυτική Αττική.

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Παράλληλα, με αυτούς τους στίχους, γίνεται αναφορά στον χαρακτήρα του Μαζωνάκη, ο οποίος παρά την διαχρονική του παρουσιά στα φώτα της δημοσιότητας, δεν ξέχασε ποτέ τις λαϊκές συνοικίες της Δυτικής Αττικής από όπου ξεκίνησε.

Στο αγωνιστικό κομμάτι της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 με γκολ του Μύθου στο 20΄.