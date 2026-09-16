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Η κατάσταση της υγείας του τραυματία δεν εμπνέει ανησυχία.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (16/09) στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 21χρονος Σύριος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο φέροντας τραύματα από μαχαίρι.

Το περιστατικό συνέβη απέναντι από τη Ρωμαϊκή Αγορά, στην οδό Φιλίππου.

Όπως αναφέρει το emakedonia.gr, ο δράστης τραυμάτισε το θύμα σε κοιλιά και γλουτό και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.

Λίγη ώρα αργότερα, η αστυνομία εντόπισε και πέρασε χειροπέδες στον δράστη. Πρόκειται για έναν 16χρονο αλλοδαπό, Αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στον 21χρονο.

Η προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού είναι σε εξέλιξη.