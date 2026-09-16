Αλλαγή καριέρας για την «Βάλια Χάσκα».

Έκπληξη προκάλεσε στους τηλεθεατές του MEGA το μεσημέρι της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, η ρεπόρτερ Έφη Ρασσιά, η οποία για περισσότερο από 20 χρόνια είχε συνδεθεί με τον ρόλο της «Βάλιας» από την διαχρονική σειρά «Το καφέ της Χαράς».

Σε νεαρή ηλικία η Έφη Ρασσιά βρέθηκε μπροστά στις κάμερες πρωταγωνιστώντας σε μία από τις πιο γνωστές τηλεοπτικές σειρές του Χάρη Ρώμα, καθώς υποδύθηκε τη μικρή Βάλια, την κόρη της Χαράς Χάσκα, στο πλευρό της Ρένιας Λουϊζίδου.

Σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, πραγματοποιήθηκε το remake της σειράς, οπότε και η Έφη Ρασσιά, έδωσε το παρών, επιστρέφοντας στο Κωλοκοτρονίτσι για μία ακόμη φορά.

Η τωρινή της επιστροφή στην τηλεόραση, έγινε μέσα από τη συχνότητα του MEGA, αναλαμβάνοντας χρέη δημοσιογράφου και ρεπόρτερ.

Η Έφη Ρασσιά κρατώντας το μικρόφωνο στο χέρι μετέφερε νέα από την επικαιρότητα, και όπως φάνηκε πως ήταν απεσταλμένη του καναλιού στο Αστυνομικό Τμήμα της Κυψέλης, καλύπτοντας τις εξελίξεις για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

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