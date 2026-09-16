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Το απόλυτο fashion project επιστρέφει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star!

Το GNTM, το απόλυτο fashion project επιστρέφει πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανεβάζοντας στα ύψη τον πήχη της μόδας για μία ακόμη σεζόν.

Τα πρώτα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί, οι πρώτες auditions έχουν πραγματοποιηθεί και οι κριτές έχουν λάβει τις θέσεις τους για υποδεχθούν τα νέα επίδοξα μοντέλα.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο ως παρουσιάστρια και κριτής.

Ο Λάκης Γαβαλάς, επιστρέφει στο GNTM, καταθέτοντας την ξεχωριστή του αισθητική και κάθεται στην καρέκλα του κριτή. Στο πλευρό του για πρώτη φορά θα βρίσκεται και η Μπέττυ Μαγγίρα, με την έντονη προσωπικότητά της και την στιλιστική της άποψη.

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Παράλληλα, ο Άγγελος Μπράτης επιστρέφει στο GNTM αναλαμβάνοντας το ρόλο του κριτή, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, ενώ η Ζενεβιέβ Μαζαρί, από το πόστο της Creative Director χαρίζει μία ξεχωριστή ταυτότητα σε κάθε concept και φωτογράφιση.

Το απόγευμα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του Star στα social media ήρθαν στη δημοσιότητα τα πρώτα πλάνα της νέας σεζόν, στα οποία αποκαλύπτονται μικρές λεπτομέρειες από τα όσα ακολουθούν.

Στο πλευρό των κριτών βρίσκονται παλιοί διαγωνιζόμενοι και μοντέλα που διεκδίκησαν τον τίτλο στο GNTM 6, όπως ο Γιώργος Τοκμετζίδης και η Άννα, δύο πρόσωπα που ξεχώρισαν.

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Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 21:00.