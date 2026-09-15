Πρεμιέρα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 17:30.

Το «Κάτι Ψήνεται» επιστρέφει στον ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 17:30 και στη 2η σεζόν του ανεβάζει τη θερμοκρασία, γίνεται πιο απρόβλεπτο και στρώνει τραπέζι για νέες παρέες, δυνατές προσωπικότητες και ανατρεπτικές θεματικές.

Κάθε εβδομάδα, πόρτες ανοίγουν, μενού ετοιμάζονται και άνθρωποι που μέχρι χθες ήταν άγνωστοι μεταξύ τους μαγειρεύουν, δοκιμάζουν, βαθμολογούν, γελούν, διαφωνούν και αποκαλύπτονται.

Φέτος, όμως, κάθε εβδομάδα παίζει με διαφορετικούς κανόνες. Μια νέα θεματική δίνει κάθε φορά τον τόνο, φέρνει εκπλήξεις και ανατροπές και ανεβάζει τον πήχη σε κάθε μενού. Παίκτες από όλη την Ελλάδα ανοίγουν τα σπίτια τους και βάζουν στο τραπέζι από αγαπημένες ελληνικές συνταγές μέχρι τις πιο αναπάντεχες γαστρονομικές προτάσεις.

Και εκεί αρχίζουν όλα. Γιατί αυτή τη σεζόν κάθε εβδομάδα έχει τη δική της ιστορία και η πρώτη ιστορία της νέας σεζόν λέγεται… 2η Ευκαιρία.

Πέντε παίκτες που ξεχώρισαν, αγαπήθηκαν και άφησαν το στίγμα τους την προηγούμενη σεζόν, επιστρέφουν την 1η εβδομάδα για τη ρεβάνς. Μόνο που αυτή τη φορά, το παιχνίδι αλλάζει.

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Την πρώτη εβδομάδα, μένουν όλοι μαζί στο ίδιο σπίτι και καθημερινά ένας από αυτούς αναλαμβάνει τον ρόλο του οικοδεσπότη. Πέντε μέρες, πέντε θεματικές και πέντε εκ διαμέτρου αντίθετοι κόσμοι που δεν θα μπορούσαν να απέχουν περισσότερο μεταξύ τους.

Από tropical διάθεση και latin ρυθμούς μέχρι ντισκομπάλες, μουσικές καρέκλες, goth ατμόσφαιρα και… βραβεία Oscar, η «2η Ευκαιρία» δίνει από την πρώτη κιόλας εβδομάδα το στίγμα μιας σεζόν που έρχεται για να ανακατέψει ξανά την τράπουλα και να βάλει νέους κανόνες στο τραπέζι.

Γιατί φέτος, δεν έχει σημασία μόνο τι σερβίρεται, αλλά και τι θα συμβεί μέχρι να έρθει το… γλυκό.

«Κάτι Ψήνεται». Πρεμιέρα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 17:30 στον ΑΝΤ1.