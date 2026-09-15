Μία μικρή αλλαγή στο ωράριο της εκπομπής ανακοίνωσαν ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη.

Μία μικρή αλλαγή αναφορικά με το ωράριο της εκπομπής «Κοινωνία ώρα MEGA» ανακοίνωσαν το πρωί της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη.

Πιο συγκεκριμένα, η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του MEGA, που ξεκινάει στις 05:45 και ολοκληρώνεται μέχρι τις 09:20, από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει μία μικρή παράταση στην διάρκειά της. Πλέον, θα ολοκληρώνεται στις 09:30, παραδίδοντας την σκυτάλη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου.

Την αλλαγή στο ωράριο ανακοίνωσε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής, με την Ανθή Βούλγαρη να αντιδρά αυθόρμητα και με χιούμορ στον «αέρα».

Ο δημοσιογράφος, ανέφερε αρχικά: «Να σας πούμε παιδιά, από τη Δευτέρα θα πηγαίνουμε μέχρι τις 09:30, να το ξέρετε αυτό. Όταν ξεκινήσει η Σίσσυ Χρηστίδου, που ξεκινά μετά τις 21 του μήνα. Να είστε καλά 05:45 εδώ θα είμαστε».

Η Ανθή Βούλγαρη, ακούγοντας την ανακοίνωση, σχολίασε με χιούμορ: «Μέχρι τις…; Έχω κάτι δουλειές, αλλά εντάξει».

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