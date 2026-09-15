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Αλλαγές στο ωράριο δρομολογίων σε τραμ και μετρό για τη συναυλία.

Σε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του Μετρό και του Τραμ σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, προχωρά η ΣΤΑ.ΣΥ, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι θεατές της συναυλίας που πραγματοποιείται στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

Συγκεκριμένα, τα τελευταία δρομολόγια των μέσων σταθερής τροχιάς διαμορφώνονται ως εξής:

Γραμμή 1 Μετρό – ΗΣΑΠ

Τα τελευταία δρομολόγια είναι:

Πειραιάς → Κηφισιά: 01:00

Κηφισιά → Πειραιάς: 01:00

Ομόνοια → Πειραιάς: 01:32

Ομόνοια → Κηφισιά: 01:19

Μοναστηράκι → Πειραιάς: 01:34

Μοναστηράκι → Κηφισιά: 01:16

Γραμμές 2 και 3 Μετρό

Στις Γραμμές 2 και 3, οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό «Σύνταγμα» προς όλες τις κατευθύνσεις στις 02:00.

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Αναλυτικά, τα τελευταία δρομολόγια από τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς είναι:

Ανθούπολη → Ελληνικό: 01:43

Ελληνικό → Ανθούπολη: 01:40

Ομόνοια → Ελληνικό: 01:54

Ομόνοια → Ανθούπολη: 02:03

Αττική → Ελληνικό: 01:49

Αττική → Ανθούπολη: 02:07

Δημοτικό Θέατρο → Δουκίσσης Πλακεντίας: 01:34

Δουκίσσης Πλακεντίας → Δημοτικό Θέατρο: 01:38

Μοναστηράκι → Δουκίσσης Πλακεντίας: 01:55

Μοναστηράκι → Δημοτικό Θέατρο: 02:02

Τραμ

Στο δίκτυο του Τραμ, τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση «Σύνταγμα» ως εξής:

Προς Πικροδάφνη: 01:40

Προς Ασκληπιείο Βούλας: 01:40

Προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά: 00:30