Σε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του Μετρό και του Τραμ σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, προχωρά η ΣΤΑ.ΣΥ, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι θεατές της συναυλίας που πραγματοποιείται στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.
Συγκεκριμένα, τα τελευταία δρομολόγια των μέσων σταθερής τροχιάς διαμορφώνονται ως εξής:
Γραμμή 1 Μετρό – ΗΣΑΠ
Τα τελευταία δρομολόγια είναι:
Πειραιάς → Κηφισιά: 01:00
Κηφισιά → Πειραιάς: 01:00
Ομόνοια → Πειραιάς: 01:32
Ομόνοια → Κηφισιά: 01:19
Μοναστηράκι → Πειραιάς: 01:34
Μοναστηράκι → Κηφισιά: 01:16
Γραμμές 2 και 3 Μετρό
Στις Γραμμές 2 και 3, οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό «Σύνταγμα» προς όλες τις κατευθύνσεις στις 02:00.
Αναλυτικά, τα τελευταία δρομολόγια από τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς είναι:
Ανθούπολη → Ελληνικό: 01:43
Ελληνικό → Ανθούπολη: 01:40
Ομόνοια → Ελληνικό: 01:54
Ομόνοια → Ανθούπολη: 02:03
Αττική → Ελληνικό: 01:49
Αττική → Ανθούπολη: 02:07
Δημοτικό Θέατρο → Δουκίσσης Πλακεντίας: 01:34
Δουκίσσης Πλακεντίας → Δημοτικό Θέατρο: 01:38
Μοναστηράκι → Δουκίσσης Πλακεντίας: 01:55
Μοναστηράκι → Δημοτικό Θέατρο: 02:02
Τραμ
Στο δίκτυο του Τραμ, τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση «Σύνταγμα» ως εξής:
Προς Πικροδάφνη: 01:40
Προς Ασκληπιείο Βούλας: 01:40
Προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά: 00:30