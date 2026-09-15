Ο πρωθυπουργός θα βρεθεί σήμερα στον Κεραμεικό, στο πλαίσιο των εγκαινίων των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί σήμερα, Τρίτη (15/9), στον Κεραμεικό, στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19:00, με τον πρωθυπουργό να απευθύνει ομιλία.

«Γαλάζια» μπόρα έφερε η πρόταση Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας

Την ίδια στιγμή, μία εβδομάδα μετά το πακέτο παροχών ύψους 2,1 δις από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, η κυβέρνηση κατάφερε να συζητιέται μόνον το αν σκέφτεται να κόψει το επίδομα ανεργίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης που έβαλε στο τραπέζι του δημόσιου διαλόγου τον συγκεκριμένο προβληματισμό προφανώς δεν περίμενε ότι θα ξεσηκώσει τόσες αντιδράσεις. Ούτε ότι θα δημιουργήσει ενδοκυβερνητικό ζήτημα.

Ίσως επειδή - όπως λέει ο ίδιος - πρόκειται για προσωπική του άποψη, την οποία είχε εκφράσει και παλιότερα. Και διότι όπως λέει και ξαναλέει δεν αφορά κυβερνητικό σχεδιασμό.

Το timing, όμως, στην πολιτική πάντα παίζει ρόλο. Και τώρα το timing τυγχάνει να είναι προεκλογικό.

Αυτό σημαίνει ότι ούτε οι ιδεολογικοί αντίπαλοι της ΝΔ θα αφήσουν να πέσει κάτω μία τέτοια πρόταση ούτε οι ενδοκυβερνητικοί ανταγωνιστές του Π. Μαρινάκη. Είτε επειδή πολιτεύονται και εκείνοι στον Βόρειο Τομέα είτε διότι θεωρούν ότι έκανε φάουλ.

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Διότι οι αντιδράσεις και εντός ΝΔ συνεχίστηκαν παρά τις διευκρινήσεις που έδωσε ο κ. Μαρινάκης στο briefing όπου κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «σκόπιμη στρέβλωση» της άποψής του.

«Τι είπα; Μετά από ένα διάστημα να συζητήσουμε το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας. Να πληρώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές στις επιχειρήσεις και να επιδοτείται η εργασία» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε: «Ζούμε σε έναν κόσμο, όπου δεν υπάρχει μαγαζί, επιχείρηση, που να μην διαμαρτύρεται ότι δυσκολεύεται να βρει εργαζόμενους. Ποτέ δεν είπα μετά από αυτό το χρονικό διάστημα να «πετάμε κάποιον στον Καιάδα».

Με το μεγάλο ερώτημα να αιωρείται και από πολλούς συναδέλφους του Π. Μαρινάκη εντός της Ν.Δ.: Μπορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει προσωπικές απόψεις; «Ναι» απαντά το περιβάλλον Μαρινάκη. «Όχι» απαντούν ορισμένοι «γαλάζιοι» υπουργοί και βουλευτές.