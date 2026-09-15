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Η εικόνα των τραυμάτων ώθησε τη Διοίκηση του νοσοκομείου να ειδοποιήσει τις αστυνομικές αρχές, με την 18χρονη μητέρα να ομολογεί ότι το χτύπησε.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο ένα νεογέννητο αγόρι μόλις 17 ημερών, το οποίο διακομίστηκε εσπευσμένα από τα Χανιά φέροντας σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Σύμφωνα με το zarpanews, το βρέφος μεταφέρθηκε αρχικά στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Νοσοκομείου Χανίων, ενώ παρά τους αρχικούς ισχυρισμούς της 18χρονης μητέρας ότι το παιδί τής έπεσε κατά τη διάρκεια του θηλασμού, ο απεικονιστικός έλεγχος αποκάλυψε εγκεφαλική αιμορραγία.

Η εικόνα των τραυμάτων ώθησε τη Διοίκηση του νοσοκομείου να ειδοποιήσει αμέσως τις αστυνομικές αρχές.

Η Ασφάλεια Χανίων προχώρησε στη σύλληψη της 18χρονης, η οποία φέρεται να ομολόγησε κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ότι χτύπησε το βρέφος.