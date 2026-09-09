Οι γονείς βρίσκονταν μέσα στο σπίτι τη στιγμή του περιστατικού.

Σοκ έχει προκαλέσει στη Γαλλία ο θάνατος ενός μωρού μόλις ενός έτους, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε κουβά που περιείχε νερό και χλωρίνη, στο σπίτι της οικογένειάς του.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου 2026, μέσα στην οικογενειακή κατοικία. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Le Parisien, το παιδί βρέθηκε με «το κεφάλι βυθισμένο μέσα στον κουβά».

Το βρήκε ο πατέρας του

Οι γονείς βρίσκονταν μέσα στο σπίτι τη στιγμή του περιστατικού, αλλά όταν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, ήταν ήδη αργά.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Le Parisien, ο πατέρας ήταν εκείνος που εντόπισε το παιδί μέσα στον κουβά. Το θέαμα προκάλεσε ισχυρό σοκ στον ίδιο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

{https://x.com/le_Parisien/status/2097283502701990030?s=20}

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Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι επιχείρησαν να επαναφέρουν το μωρό. Παρά τις προσπάθειές τους, δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή.

Οι γαλλικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστούν όλα τα στοιχεία που αφορούν τις συνθήκες μέσα στο σπίτι, καθώς και το πώς το παιδί κατάφερε να βρεθεί μέσα στο δοχείο.

Ο κίνδυνος για τα μικρά παιδιά

Η Le Parisien επισημαίνει ότι ανάλογα περιστατικά με πολύ μικρά παιδιά εχουν συμβεί και στο παρελθόν. Τα νήπια μπορούν να μετακινηθούν γρήγορα και συχνά έλκονται από το νερό, ενώ ένα ανοιχτό δοχείο που βρίσκεται σε χαμηλό σημείο μπορεί να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο.

Σε περίπτωση που ένα μικρό παιδί πέσει μέσα σε δοχείο με νερό, μπορεί να μην καταφέρει να βγει ή ακόμη και να μην προλάβει να καλέσει σε βοήθεια, με αποτέλεσμα η κατάσταση να εξελιχθεί τραγικά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Η τραγωδία στη Γαλλία επαναφέρει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τον κίνδυνο που μπορεί να κρύβουν ακόμη και καθημερινά αντικείμενα μέσα σε ένα σπίτι, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά πολύ μικρής ηλικίας.