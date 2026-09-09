Η λύση δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητους μαθηματικούς.

Η OpenAI υποστηρίζει ότι βρήκε λύση σε ένα σύνθετο μαθηματικό πρόβλημα που απασχολεί τους επιστήμονες εδώ και δεκαετίες, χρησιμοποιώντας νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης (AI) και χιλιάδες AI agents (πράκτορες).

Η εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι, επιστρατεύοντας περίπου 10.000 AI agents - προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να αναλαμβάνουν αυτόνομα επιμέρους εργασίες και να προχωρούν στα απαραίτητα βήματα για την ολοκλήρωσή τους - κατάφερε να λύσει μέσα σε μόλις 88 ώρες ένα από τα πιο δύσκολα μαθηματικά προβλήματα.

Εδώ και 90 χρόνια, παραμένει άλυτο ένα θεμελιώδες ερώτημα σχετικά με τις εξισώσεις: οι μαθηματικοί δεν έχουν καταφέρει να αποδείξουν αν, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, οι λύσεις τους υπάρχουν και παραμένουν ομαλές, δηλαδή χωρίς να οδηγούν σε άπειρες τιμές ή άλλες μαθηματικές «ανωμαλίες».

Το πρόβλημα αφορά τις εξισώσεις Navier–Stokes, οι οποίες περιγράφουν την κίνηση των ρευστών. Εδώ και 90 χρόνια, σημαντικές πτυχές του προβλήματος παραμένουν χωρίς μαθηματική απόδειξη, δηλαδή χωρίς μια αυστηρή τεκμηρίωση ότι οι σχετικές εξισώσεις ισχύουν.

Η OpenAI χαρακτήρισε τη λύση «ορόσημο» και ένδειξη ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσονται με ταχύ ρυθμό.

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Ωστόσο, η λύση της OpenAI δεν έχει ακόμη επαληθευτεί ανεξάρτητα ούτε έχει γίνει αποδεκτή δημοσίως από το Clay Mathematics Institute, τον αμερικανικό μαθηματικό οργανισμό που έχει θεσπίσει τα Βραβεία της Χιλιετίας, τα οποία προσφέρουν σημαντικά χρηματικά έπαθλα για την επίλυση ορισμένων από τα πιο δύσκολα μαθηματικά προβλήματα.

10.000 πράκτορες AI στη μάχη

Η εταιρεία ανέφερε ότι στα τέλη Αυγούστου άρχισε να εκπαιδεύει νέο μοντέλο, το οποίο γρήγορα έδειξε ιδιαίτερες ικανότητες στα μαθηματικά. Τα μοντέλα AI είναι προγράμματα υπολογιστών που εκπαιδεύονται σε τεράστιους όγκους δεδομένων, ώστε να αναγνωρίζουν και να προβλέπουν μοτίβα στις πληροφορίες.

Το νέο μοντέλο της OpenAI παραμένει προς το παρόν διαθέσιμο μόνο για εσωτερική χρήση, καθώς η εταιρεία το θεωρεί «σημαντικά πιο ικανό» από το πιο πρόσφατο μοντέλο που έχει κυκλοφορήσει στο κοινό. Οι ερευνητές της αποφάσισαν, επομένως, να το δοκιμάσουν σε ορισμένα σημαντικά και απαιτητικά μαθηματικά προβλήματα.

Η OpenAI αποκάλυψε ότι την 1η Σεπτεμβρίου είχε ακούσει φήμες για την επίλυση δύο από τα Προβλήματα της Χιλιετίας. Έτσι, αποφάσισε να επιστρατεύσει χιλιάδες AI agents, εκπαιδευμένους στο νέο εσωτερικό μοντέλο, για να εργαστούν πάνω στα εναπομείναντα άλυτα προβλήματα.

Στις 5 Σεπτεμβρίου, περίπου 88 ώρες αφότου ανέθεσε την αποστολή σε 10.000 AI agents, η OpenAI υποστηρίζει ότι βρέθηκε η λύση στο πρόβλημα ύπαρξης και ομαλότητας των εξισώσεων Navier–Stokes.

Το πρόβλημα συνδέεται άμεσα με την τυρβώδη ροή, ένα φαινόμενο που εξακολουθεί να μην είναι πλήρως κατανοητό.

Παρότι οι AI agents χρειάστηκαν ελάχιστο χρόνο για να βρουν ττη λύση, η OpenAI ανέφερε ότι αντάλλαξαν σχεδόν 3 εκατομμύρια μηνύματα και παρήγαγαν συνολικά 130 δισεκατομμύρια μονάδες κειμένου και κώδικα (tokens), δηλαδή τα επιμέρους στοιχεία που δημιουργεί ένα μοντέλο AI κατά την παραγωγή μιας απάντησης, μόνο για το πρόβλημα Navier–Stokes.

Μια τέτοια προσπάθεια θα κόστιζε περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τις τιμές που χρεώνει η ίδια η OpenAI για τη χρήση των πιο προηγμένων μοντέλων της.

Με πληροφορίες από BBC