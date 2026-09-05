Οι νέες προσφυγές έρχονται να εντείνουν τη συζήτηση γύρω από την ευθύνη των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης όταν τα συστήματά τους εντοπίζουν ενδείξεις πραγματικής και δυνητικά άμεσης απειλής.

Αντιμέτωπη με νέο κύμα αγωγών βρίσκεται η OpenAI για το πολύνεκρο μακελειό που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 στο Tumbler Ridge της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά.

Τριάντα νέες αγωγές κατατέθηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας από ανθρώπους που βρίσκονταν στο σχολείο την ώρα της επίθεσης, μεταξύ των οποίων μαθητές, εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση.

Στις 10 Φεβρουαρίου, η 18χρονη Τζέσι Βαν Ρούτσελααρ σκότωσε πέντε μαθητές και μία εκπαιδευτικό στο Tumbler Ridge Secondary School, ενώ προηγουμένως είχε σκοτώσει τη μητέρα της και τον 11χρονο ετεροθαλή αδελφό της στο σπίτι τους. Περίπου δύο δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ η δράστις εντοπίστηκε νεκρή στο σχολείο.

Τι υποστηρίζουν στις αγωγές κατά της OpenAI

Στο επίκεντρο των αγωγών βρίσκεται η χρήση του ChatGPT από τη 18χρονη αρκετούς μήνες πριν από την επίθεση. Σύμφωνα με τους ενάγοντες, τα αυτοματοποιημένα συστήματα της OpenAI είχαν εντοπίσει ήδη από τον Ιούνιο του 2025 συνομιλίες του λογαριασμού της που σχετίζονταν με ένοπλη βία και σχεδιασμό επιθέσεων. Η εταιρεία απενεργοποίησε τον συγκεκριμένο λογαριασμό, χωρίς όμως να ενημερώσει τις καναδικές Αρχές.

Οι νέες αγωγές προχωρούν ακόμη περισσότερο. Υποστηρίζουν ότι στελέχη της ομάδας ασφάλειας της OpenAI είχαν κρίνει πως οι συνομιλίες συνιστούσαν αξιόπιστη απειλή για πραγματικούς ανθρώπους και είχαν εισηγηθεί την ενημέρωση της Βασιλικής Καναδικής Έφιππης Αστυνομίας (RCMP). Κατά τους ενάγοντες, η εισήγηση αυτή δεν ακολουθήθηκε και η απόφαση επηρεάστηκε από στελέχη που ασχολούνται με τις δημόσιες και πολιτικές σχέσεις της εταιρείας. Πρόκειται, ωστόσο, για ισχυρισμούς των αγωγών, τους οποίους η OpenAI απορρίπτει.

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Η υπόθεση περιπλέκεται από το γεγονός ότι μετά την απενεργοποίηση του πρώτου λογαριασμού δημιουργήθηκε δεύτερος, μέσω του οποίου συνεχίστηκε η χρήση του ChatGPT. Η OpenAI υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη αυτού του δεύτερου λογαριασμού μέχρι μετά το μακελειό.

Ο επικεφαλής στρατηγικής της OpenAI, Τζέισον Κουόν, χαρακτήρισε ψευδείς τους ισχυρισμούς σχετικά με τον τρόπο που ελήφθησαν οι εσωτερικές αποφάσεις. Διέψευσε ειδικότερα ότι ο επικεφαλής παγκόσμιων υποθέσεων Κρις Λεχέιν είχε εμπλοκή στην αρχική απόφαση για το εάν θα ενημερώνονταν οι Αρχές και απέρριψε τον ισχυρισμό ότι κριτήρια δημοσίων σχέσεων ή πολιτικής εικόνας υπερίσχυσαν της ασφάλειας.

Μετά την τραγωδία, η OpenAI έχει ανακοινώσει ότι ενίσχυσε τα πρωτόκολλά της για τον εντοπισμό απειλών και την ενημέρωση των Αρχών. Ο Σαμ Άλτμαν έχει επίσης ζητήσει συγγνώμη από την κοινότητα του Tumbler Ridge για το γεγονός ότι η εταιρεία δεν ειδοποίησε την αστυνομία όταν είχε αρχικά εντοπίσει τον λογαριασμό.

Πηγή Wall Street Journal