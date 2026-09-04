Σύμφωνα με τις οδηγίες, οι φοιτητές θα πρέπει να γράψουν αποκλειστικά με μολύβι, ενώ όσοι χρειάζονται γυαλιά κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει να έχουν μαζί τους σχετική ιατρική βεβαίωση.

H ολοένα και αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των πλατφορμών της στην καθημερινότητα δημιουργεί νέα δεδομένα και στις πανεπιστημιακές εξετάσεις υπό τον φόβο αντιγραφής με την χρήση της τεχνολογίας. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Πατρών που ενόψει της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών έδωσε αυστηρές οδηγίες στους φοιτητές ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αντιγραφής με σύμμαχο την τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με τις οδηγίες που έφερε στη δημοσιότητα το pelop.gr οι φοιτητές θα πρέπει να γράψουν αποκλειστικά με μολύβι, ενώ όσοι χρειάζονται γυαλιά κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει να έχουν μαζί τους σχετική ιατρική βεβαίωση ώστε να αποφευχθεί η χρήση «έξυπνων γυαλιών».

Πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και τα εργαλεία της είναι ιδιαιτέρως δημοφιλή και η πανεπιστημιακή κοινότητα τα θέτει στο στόχαστρο περιορισμού καθώς η δυνατότητα επεξεργασίας ερωτήσεων και παραγωγής απαντήσεων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δίνει στους φοιτητές να «κλέψουν» και να βαθμολογηθούν με υψηλές επιδόσεις. Η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση έχει ήδη ανοίξει στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με το ίδρυμα να εξετάζει τρόπους πρόληψης και εντοπισμού φαινομένων αντιγραφής. Στο πλαίσιο αυτό έχουν συζητηθεί πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν τους διδάσκοντες να εντοπίζουν ύποπτες περιπτώσεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενημέρωση και την προετοιμασία του εκπαιδευτικού προσωπικού απέναντι στις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας. Στόχος δεν είναι μόνο να εντοπίζονται οι παραβάσεις εκ των υστέρων, αλλά να περιορίζονται εξαρχής οι δυνατότητες χρήσης των επίμαχων μέσων τεχνητής νοημοσύνης.

«Πάντα υπήρχε αντιγραφή»

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, σε δηλώσεις του επισήμανε ότι η αντιγραφή δεν αποτελεί καινούργιο φαινόμενο στις εξετάσεις. Αυτό που αλλάζει είναι τα μέσα που έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι φοιτητές. προειδοποιώντας ότι σήμερα υπάρχει και η δυνατότητα να εντοπίζονται ύποπτα γραπτά με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. «Σήμερα το ΑΙ μπορεί να μας πει ποια γραπτά είναι αντιγραφή. Κάποιοι χάνουν χρόνο στην προσπάθεια να αντιγράψουν, αντί να διοχετεύσουν όλη τους την ενέργεια στο διάβασμα. Αυτό θα το βρουν μπροστά τους στην επαγγελματική τους διαδρομή» καταλήγει ο κ. Μπούρας.