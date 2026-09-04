«Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει αντιπαραθετικό πρόγραμμα απέναντι στη ΝΔ», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς, στον απόηχο της χθεσινής ομιλίας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο.

«Ο αγώνας είναι μονομέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά προφανώς έχεις μέτωπο με την αναξιοπιστία και με πολιτικές που δεν βάζουν την κοινωνία και τις ανάγκες μπροστά», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, στον απόηχο της χθεσινής ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη, στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο της 52ων «γενεθλίων» του ΠΑΣΟΚ.

«Για παράδειγμα, όταν συμφωνούν ΕΛΑΣ και Νέα Δημοκρατία ότι δεν χρειάζεται επαναφορά νόμου για προστασία της πρώτης κατοικίας, όταν συμφωνούν ότι δεν χρειάζεται επαναφορά 13ου μισθού, 13ης σύνταξης, ότι δεν χρειάζεται στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων με νέο ΕΚΑΣ, προφανώς εδώ έχουμε μια ενιαία πολιτική με την οποία συγκρουόμαστε. Υπάρχει ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, με ένα πρόγραμμα κοινωνικής ανάτασης , και υπάρχουν δύο κόμματα που επιμένουν στην πολιτική της υπερφορολόγησης, των θηριωδών υπερπλεονασμάτων μέσα από την αφαίμαξη της αγοράς. Όταν έχουμε ομοιότητες στην πολιτική ΝΔ και κομμάτων που υποτίθεται πως θέλουν να την αντιπολιτευτούν, εκεί προφανώς αυτό θα αναδεικνύεται», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και συνέχισε:

\«Διμέτωπος είναι όταν έχεις δύο διαφορετικές ιδεολογικές αποχρώσεις που στρέφεσαι απέναντι . Εδώ το ένα κόμμα, προφανώς η Νέα Δημοκρατία, εκφράζει ένα νεοφιλελεύθερο αυταρχικό ελιτισμό που δεν μπορεί να είναι η λύση αλλά αντιθέτως είναι το πρόβλημα . Από την άλλη, βλέπουμε έναν απρόσημο λαϊκισμό με ισχυρές δόσεις αναξιοπιστίας. Το κόμμα ΕΛΑΣ δεν έχει καθαρή ιδεολογική ταυτότητα», εξήγησε.

«Η ΕΛΑΣ έχει αντιγράψει το 80% των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ»

Σχετικά με την αντιγραφή θέσεων-προτάσεων του ΠΑΣΟΚ από την ΕΛΑΣ, ο εκπρόσωπος Τύπου τόνισε: «Όταν κάποιος δεν έχει πρόσημο, μπορεί να παίρνει διάφορα μέρη. Τι θέλω να πω; Αν δούμε το πρόγραμμα για τη στέγαση ή αν δούμε το Ταμείο Εθνικής Σύγκλισης που είναι το ίδιο με το δικό μας Ταμείου Εθνικού Πλούτου – ακριβώς το ίδιο είναι, αν δείτε την ομιλία, οι 10-15 γραμμές είναι ακριβώς ίδιες, αλλάζει μόνο ο τίτλος. Αν δούμε λοιπόν στην ουσία τη στέγαση, την ακρίβεια, το ρεύμα, εκεί πράγματι φαίνεται να υπάρχει μια ενσωμάτωση των θέσεων που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν όμως πηγαίνουμε στα κοινωνικά ζητήματα για το συνταξιοδοτικό και τους φόρους, εκεί μοιάζει με τη Νέα Δημοκρατία».

«Το 20%» που δεν έχει αντιγράψει η ΕΛΑΣ από το ΠΑΣΟΚ «είναι τα κόκκινα δάνεια, τα funds, η ασυλία στα funds, η απουσία προστασίας πρώτης κατοικίας, η μη στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων, η μη αναφορά στην κατάργηση του 13ωρου, η αποδοχή της αντεργατικής νομοθεσίας της ΝΔ. Άρα, εδώ φαίνεται ότι υπάρχει και ξεκάθαρα μια μεγάλη διαφοροποίηση. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που εκπροσωπεί τη μεγάλη κοινωνική συμμαχία των πολλών. Η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί διαχρονικά τις ελίτ και κάποια στρώματα που μπορεί να είναι αρκετά εύπορα. Εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία προφανώς και ένα δίκτυο πελατειακών σχέσεων, το οποίο λειτουργεί σε μια λογική μονοκομματικού κράτους. Αντιθέτως το κόμμα ΕΛΑΣ δεν φαίνεται να εκπροσωπεί κάποια κοινωνική συμμαχία αλλά κυρίως προσωπικές στοχεύσεις », ανάφερε ο κ. Τσουκαλάς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η ΕΛΑΣ αποδέχεται το μοντέλο της ΝΔ»

«Η μεγάλη διαφορά ποια είναι; Εμείς θα πούμε και λέμε πώς θα παραχθεί πλούτος. Δεν θα μπούμε στα παπούτσια της Νέας Δημοκρατίας, η οποία τι λέει; Μόνο πλεονάσματα, όχι πραγματική οικονομική μεγέθυνση με την έννοια όπως τα κατάφεραν η Ισπανία και η Ιρλανδία που είχαν ανάπτυξη 7% μετά την κρίση και ούτε 3%. Στην ΕΛΑΣ, τι κάνει εντύπωση; Φαίνεται να αποδέχεται ακριβώς αυτό το μοντέλο της Νέας Δημοκρατίας, ότι είναι αυτή η δημοσιονομική πολιτική ο μονόδρομος, ότι έχουμε αυτό το αναπτυξιακό μοντέλο ως μονόδρομο. Εμείς λέμε κάτι άλλο. Μπορούμε να παράξουμε πιο πολύ πλούτο, μπορούμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, μπορούμε να βάλουμε έντονα το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης και της ενσωμάτωσης των τεχνολογιών στην υπηρεσία της ανάπτυξης . Τι είπε χθες ο Ανδρουλάκης; Έβαλε κατά τη γνώμη μου και ένα πολύ σημαντικό ιδεολογικό ζήτημα μεταξύ προόδου και συντήρησης. Όταν οι νέες τεχνολογίες θα επιτρέψουν τις λιγότερες ώρες απασχόλησης, την πιο μεγάλη παραγωγικότητα, το κέρδος θα το πάρουν μόνο οι εταιρείες; Προφανώς θα κερδίσουν και οι εταιρείες. Δεν πρέπει να κερδίσουν και οι εργαζόμενοι και σε μισθό και σε ποιότητα ζωής;», αναρωτήθηκε.

Για την πρόταση της ΕΛΑΣ για φορολόγηση κινητής περιουσίας

Σχολιάζοντας την πρόταση της ΕΛΑΣ για φορολόγηση κάθε κινητής περιουσίας , ο εκπρόσωπος σχολίασε: «Δεν είναι ο αντίπαλος η μεσαία τάξη που μπορεί να έχει ένα μενταγιόν ή ένα κόσμημα .Ο αντίπαλος είναι – και εκεί πρέπει να φορολογηθούν – είναι τα funds, είναι οι τράπεζες, είναι τα υπερκέρδη. Γι’ αυτό εμείς μιλάμε για μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των ουρανοκατέβατων υπερκερδών των πραγματικά ισχυρών . Είναι λάθος να φορολογηθεί ξανά τη μεσαία τάξη για να γλιτώσουν τα ολιγοπώλια », συμπλήρωσε.

Δημοσκοπήσεις

Αναφορικά με το δημοσκοπικό τοπίο και ποιος θα διαφανεί εν τέλει ως αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Τσουκαλάς εκτίμησε: «Νομίζω ότι σε δύο με τρείς μήνες θα είναι πεντακάθαρο και με μεγάλη διαφορά. Όσο πιο γρήγορα γίνει, τόσο και πιο μεγάλες είναι οι πιθανότητες να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία».

Και πρόσθεσε: «Εκτίμησή μας είναι ότι τα νεοπαγή κόμματα, τα οποία δημιουργήθηκαν τον Ιούνιο ξεφουσκώνουν. Και υπάρχει άνοδος του ΠΑΣΟΚ και στασιμότητα της Νέας Δημοκρατίας».

Επιπλέον, σημείωσε ότι η είσοδος των νέων κομμάτων «έδωσε το φιλί της ζωής στη Νέα Δημοκρατία», υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα Τσίπρα «ξαναέβαλε την ιστορία της διάσπασης στον χώρο της αντιπολίτευσης. Αλλιώς θα είχαμε μια εικόνα σήμερα πολύ κοντινή μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Χάθηκε ένα εξάμηνο από αυτό. Ο κόσμος, νομίζω, καταλαβαίνει πλέον και έχει καταλάβει και ειδικά μετά τις τοποθετήσεις των κομμάτων γίνεται κατανοητό το πραγματικό δίπολο . Υπήρχε ένα αφήγημα τον προηγούμενο Ιούνιο, ότι το ΠΑΣΟΚ ‘’δεν κάνει δυναμική αντιπολίτευση’’. Όποιος έχει δει τους τελευταίους δύο-τρεις μήνες τα νέα κόμματα, αντιλαμβάνεται ότι το ΠΑΣΟΚ υπερέχει και στην ένταση και στην ουσία και στο περιεχόμενο και στην προωθητικότητα της αντιπολίτευσης. Τα ζητήματα, για παράδειγμα, του ιδιωτικού χρέους, τα οποία αφορούν πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, το ΠΑΣΟΚ τα έβαλε, άλλα κόμματα δεν μπορούν».

Επανερχόμενος στο ζήτημα του δημοσκοπικού «ξεφουσκώματος» της ΕΛΑΣ, ο εκπρόσωπος Τύπου ανάφερε: «Για να μπορέσεις να είσαι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να έχεις ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα και η ΕΛΑΣ δεν έχει », προσθέτοντας ότι αυτό «είναι ξεκάθαρο» μετά τη προχθεσινή του ομιλία.

«Οι δημοσκοπήσεις, όταν λέμε το τετριμμένο ότι είναι φωτογραφία της στιγμής, νομίζω ότι το τελευταίο δίμηνο είναι η τρανή επιβεβαίωση. Αν θυμάστε, πριν δύο μήνες ρώταγαν οι δημοσιογράφοι αν το ΠΑΣΟΚ θα το περάσει το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού, αυτό δεν ακούγαμε; Το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού τώρα φαίνεται να μετριέται στο 3%. Άρα, όλα αυτά που μπορεί να φαίνονται ως βεβαιότητες, αν πάω να προβάλλω τη στιγμή τη σημερινή στο μέλλον, έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι σταθερές και βεβαιότητες. Επειδή η πολιτική είναι το κατ’εξοχήν πεδίο των μεγάλων ανατροπών, οι στόχοι είναι εφικτοί. Εγώ δεν λέω ότι ο στόχος να κερδίσουμε είναι ένας εύκολος στόχος. Είναι ένας δύσκολος στόχος, αλλά είναι ένας εφικτός στόχος και είναι και αναγκαιότητα. Και νομίζω ότι η ίδια η ίδρυση του ΠΑΣΟΚ και η επαναφορά του είναι η ανάγκη που γίνεται ιστορία, γιατί ακριβώς απαντά τις πολύ μεγάλες προκλήσεις και του μέλλοντος αλλά και τις ανάγκες του λαού και της κοινωνίας», κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς.