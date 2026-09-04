Ο Παύλος Μαρινάκης «άδειασε» τη Σοφία Ζαχαράκη. «Καμία παρέμβαση στο περιεχόμενό των βιβλίων» απαντά το υπουργείο.

Πίσω από την ακροδεξιά ατζέντα σέρνεται η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να ανεβάσει τα ποσοστά της, αντλώντας ψηφοφόρους από «δεξαμενές» στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, όπου οι «διαρροές» αποτελούν πλέον έναν από τους μεγαλύτερους «πονοκεφάλους» για το Μέγαρο Μαξίμου.

Η πίεση από τα κόμματα που κινούνται δεξιότερα της ΝΔ, αλλά και οι απανωτές παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά, φαίνεται να επηρεάζουν όλο και περισσότερο την κυβερνητική ατζέντα, με το μεταναστευτικό, την ασφάλεια και τα λεγόμενα ζητήματα της «woke ατζέντας» να κερδίζουν «πόντους».

Ο Παύλος Μαρινάκης «άδειασε» μεγαλοπρεπώς, χθες, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Mega News τη Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή το προχθεσινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Δημοκρατία» και το σχετικό θέμα, το οποίο αναδεικνύει αποσπάσματα και εικόνες από δύο νέα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, τα οποία έχουν εγκριθεί και ενταχθεί στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων για το Δημοτικό Σχολείο.

Πρόκειται για βιβλίο Γλώσσας της Β΄ Δημοτικού, με τίτλο «Η γλώσσα μου», των Εκδόσεων Νήσος, και για το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ΄ Δημοτικού, των Εκδόσεων Πουκαμισάς. Και τα δύο ανήκουν στα νέα διδακτικά πακέτα που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του Πολλαπλού Βιβλίου.

Σε ό,τι αφορά στην πρώτη περίπτωση, σύμφωνα με το υλικό που έχει δημοσιοποιηθεί, ανάμεσα στις εικόνες υπάρχουν οικογένειες στις οποίες εμφανίζονται δύο πατέρες ή δύο μητέρες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο βιβλίο της ΣΤ’ Δημοτικού στην πρώτη ενότητα, «Η ελληνική οικογένεια», το βιβλίο αναφέρεται στη «μεγάλη πολυμορφία» των οικογενειακών σχημάτων και παρουσιάζει διαφορετικούς τύπους οικογένειας. Μεταξύ αυτών καταγράφονται η πυρηνική οικογένεια, η μονογονεϊκή, η εκτεταμένη και η θετή οικογένεια, ενώ υπάρχει επίσης ξεχωριστή αναφορά στην «οικογένεια με δύο γονείς του ίδιου φύλου».

Το «άδειασμα» Μαρινάκη στη Ζαχαράκη

«Επειδή είδα κι εγώ το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία, ζήτησα ενημέρωση ενόψει και της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Δεν μου έγινε τέτοια ερώτηση, αλλά έπρεπε να είναι ενημερωμένος. Γιατί και ως πατέρας ενός παιδιού τριών ετών με απασχόλησε πολύ αυτή η είδηση. Το Υπουργείο απάντησε υπηρεσιακά για το πώς καταρτίζεται το πρόγραμμα σπουδών, πώς επιλέγονται τα βιβλία. Η απάντηση αυτή σε όποιον θέλει είναι διαθέσιμη από το Υπουργείο Παιδείας… Θεωρώ -και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το πω χωρίς να φοβάμαι- όπως έχω αποδείξει ότι απαντάω, ότι όταν επιλέγουμε βιβλία, όταν επιλέγουμε προγράμματα σπουδών ειδικά για παιδιά δημοτικού, πολλώ δε μάλλον για παιδιά πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να δείχνουμε αυξημένη ευαισθησία», είπε ο Παύλος Μαρινάκης στο Mega News 104,6.

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το «αν θα «πάρετε κεφάλια» στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Δεν είναι δική μου δουλειά να παίρνω κεφάλια».

Όσο για το αν θα αποσυρθούν τα συγκεκριμένα συγγράμματα, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε: «Αυτό είναι κάτι που θα το απαντήσει το Υπουργείο Παιδείας. Εγώ θα σας πω, ότι το Υπουργείο Παιδείας μου έδωσε μία υπηρεσιακή ενημέρωση για τον επιστημονικό τρόπο που επιλέγονται τα βιβλία.

Σας έδωσα μία απάντηση χωρίς να μένω στην υπηρεσιακή ενημέρωση. Ήμουν σαφής με την απάντηση».

Η απάντηση του υπουργείου

Το υπουργείο Παιδείας από την πλευρά του παραπέμπει στις αποφάσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που πραγματοποίησε μέσω διαδοχικών σταδίων την αξιολόγηση των διδακτικών βιβλίων.

«Αρμόδιες, ανεξάρτητες, επιστημονικές επιτροπές, με συνολικά περισσότερα από 900 μέλη, με διαδικασίες ελέγχου και επανελέγχου ολοκληρώθηκαν με την επίσημη υποβολή των πορισμάτων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, προέβησαν στην δημοσίευση των διδακτικών βιβλίων, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των επιτροπών αξιολόγησης, χωρίς καμία παρέμβαση στο περιεχόμενό τους, καθώς η υποχρέωση αυτή αποτελεί συμβατική δέσμευση».

Η απάντηση του συγγραφέα

«Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο woke ατζέντας στο δικό μου βιβλίο της έκτης Δημοτικού, αυτό το τονίζω γιατί είμαι 100% εναντίον της wοke ατζέντας. Απλώς στο βιβλίο της έκτης Δημοτικού αναφέρεται μαζί με άλλες σύγχρονες μορφές οικογένειας και οι οικογένειες ομοφύλων που δεν είναι woke ατζέντα ακριβώς. Είναι θέμα πραγματιστικό και θέμα συνταγματικό, έτσι όπως έχει καθοριστεί, ότι υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες», απάντησε στο Mega News 104,6 από την πλευρά του ο Μανούσος Μαραγκουδάκης, συγγραφέας του επίμαχου βιβλίου «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ΄ Δημοτικού.

Η αντίφαση της κυβέρνησης

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι οι οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου δεν αποτελούν κάποια «woke» επινόηση, αλλά μια πραγματικότητα που αναγνωρίζεται πλέον και θεσμικά. Ήταν, άλλωστε, η ίδια η κυβέρνηση της ΝΔ που το 2024 νομοθέτησε τον γάμο μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου, ενώ τα επίμαχα βιβλία εγκρίθηκαν και εντάχθηκαν στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων. Η σημερινή κυβερνητική ενόχληση, επομένως, δύσκολα μπορεί να αποσυνδεθεί από την πολιτική πίεση που δέχεται η ΝΔ στα δεξιά της.