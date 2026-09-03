Στα χρώματα της Ατλέτικο Μαδρίτης η 10χρονη Μαλένα.

Για ακόμη μία σεζόν η κόρη του Στέλιου Χανταμπάκη και της Όλγας Πηλιάκη, συνεχίζει στην ομάδα της Ατλέτικο Μαδρίτης, με τον πατέρα της να μοιράζεται με περηφάνια φωτογραφίες και βίντεο από τη στιγμή που η 10χρονη υπογράφει το νέο της συμβόλαιο.

Η Μαλένα, φαίνεται πως συνεχίζει με σταθερά βήματα την πορεία της στο χώρο του ποδοσφαίρου, δικαιώνοντας την απόφαση της οικογενείας να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ισπανία.

Η 10χρονη, ανανέωσε το συμβόλαιό με την ακαδημία της Ατλέτικο Μαδρίτης για τη σεζόν 2026 – 2027.

Η είδηση έγινε γνωστή το βράδυ της Τετάρτης, καθώς ο Στέλιος Χανταμπάκης, μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς του φίλους μέσω των social media.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε φωτογραφίες και στιγμιότυπο από τη στιγμή που η 10χρονη Μαλένα, ανανεώνει το συμβόλαιό της.

Παράλληλα, μέσα από τον λογαριασμό της κόρης του στα social media αναρτήθηκε μία ξεχωριστή δημοσίευση με την ίδια να αναφέρει στα Ισπανικά:

«Είναι υπέροχο να επιστρέφω και να αγωνίζομαι ξανά για αυτή την όμορφη οικογένεια. Τι λέτε; Μου πάνε αυτά τα χρώματα; Εύχομαι να έχουμε όλες μια υπέροχη σεζόν, γεμάτη υγεία, χαμόγελα και πολλές όμορφες στιγμές! Ας απολαύσουμε το παιχνίδι! Vamos Atleti!».

{https://www.instagram.com/p/Dcyoa85jbn9/?hl=el&img_index=1}