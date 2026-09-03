Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Μία νέα σελίδα στην κοινή του ζωή ετοιμάζονται να ανοίξουν η Δανάη Μπάρκα και ο σύζυγός της, Φάνης Μπότσης, καθώς περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός μοιράστηκε το χαρμόσυνο νέο την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, δημιουργώντας την πιο τρυφερή ανάρτηση.

Συγκεκριμένα, πόζαρε στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση με φόντο το ηλιοβασίλεμα και ευχήθηκε στους followers της καλό μήνα… και από τους τρεις.

{https://www.instagram.com/p/DcwQ7glDFdt/?hl=el&img_index=1}

Δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της, το μεσημέρι της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου, η Δανάη Μπάρκα, επέστρεψε συγκινημένη στον προφίλ της στο Instagram, θέλοντας να ευχαριστήσει τους διαδικτυακούς της φίλους για τις θερμές ευχές που της χάρισαν.

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Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μία φωτογραφίες της συμπληρώνοντας στο συνοδευτικό κείμενο: «Επίσης δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, αλλά και το μοίρασμα προσωπικών ιστοριών σας, αλλά επειδή δεν θέλω να σας πρήζω όλους και να λέω συνέχεια πόσο υπέροχοι είστε κρατιέμαι ακόμη».