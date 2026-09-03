Ο αγαπημένος τραγουδιστής ρίχνει τα βέλη του σε αυτούς που σχολιάζουν στο διαδίκτυο, χωρίς να αποκαλύπτουν την πραγματική τους ταυτότητα.

Ο Γιάννης Πάριος, έδωσε τη δική του απάντηση σε όσους σχολίασαν με αρνητικό τρόπο την πρόσφατη εμφάνισή του στην Κύπρο.

Ο σπουδαίος ερμηνευτής, ο οποίος εδώ και δεκαετίες έχει συνδέσει το όνομά του με μερικά από τα πιο διαχρονικά τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου, τοποθετήθηκε για πρώτη φορά απέναντι στην κριτική που δέχτηκε στα social media.

Όπως χαρακτηριστικά είπε στα Παραπολιτικά: «Τα λέω καλά, αυτό τους πονάει πιο πολύ. Και όχι η ηλικία μου. Ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος να πάρει σύνταξη. Δεν παίρνει σύνταξη ο καλλιτέχνης. Να πάει στο ΙΚΑ να πάρει την σύνταξη;».

Ο Γιάννης Πάριος στάθηκε ιδιαίτερα και στα σχόλια που γίνονται μέσα από τα social media, εκφράζοντας την ενόχλησή του για όσους κρίνουν έναν άνθρωπο χωρίς να εμφανίζονται με το πραγματικό τους όνομα.

«Τελείως (μου είναι αδιάφορα τα σχόλια). Με ενδιαφέρει η αγάπη του κόσμου, τίποτα άλλο. Γιατί εγώ δεν έχω βλάψει κανέναν από αυτούς και ευτυχώς δεν θέλω κανέναν από αυτούς. Γιατί αυτοί δεν έχουν τα γκάτς (κότσια) -που λένε- να βάλουν το όνομα τους από κάτω. Να πουν είμαι ο τάδε. Για τους άλλους δεν μιλάνε γιατί; δεν ξέρω. Να σκεφθώ άσχημα δεν θέλω. Εγώ αγαπάω την Πάρο μου και τα τηγανιτά ψάρια… Εγώ τους εύχομαι από την ψυχή μου να μακροημερεύσουν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο τραγουδιστής.