«Η αναδιανομή παραμένει ταυτοτικό αίτημα της Αριστεράς» αναφέρει η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού της ΕΛΑΣ και συντονίστρια του Πολιτικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, Ευγενία Φωτονιάτα.

Η σύγχρονη Αριστερά που θέλει να κυβερνήσει ξεκινά από τη δίκαιη αναδιανομή του πλούτου και επιδιώκει ταυτόχρονα να διευρύνει τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, ώστε να παράγεται περισσότερος πλούτος, με μεγαλύτερη εγχώρια προστιθέμενη αξία και ισχυρότερο μερίδιο για την εργασία.

Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα της υπεύθυνης Πολιτικού Σχεδιασμού της ΕΛΑΣ και συντονίστριας του Πολιτικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, Ευγενίας Φωτονιάτα, στην εκπομπή «Αντικριστοί» του Mega News 104,6, με τους Γιώργο Χουδαλάκη και Δημήτρη Καμπουράκη, με αφορμή την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ.

Αναδιανομή

Όπως τόνισε, η αναδιανομή παραμένει ταυτοτικό αίτημα της Αριστεράς. Για να έχει όμως διάρκεια, πρέπει να στηρίζεται σε μια οικονομία που παράγει περισσότερο και καλύτερα. Αυτή ήταν η μεγάλη ευκαιρία της τελευταίας επταετίας και χάθηκε: σημαντικοί ευρωπαϊκοί πόροι και ένα πρωτοφανές επενδυτικό παράθυρο δεν αξιοποιήθηκαν για να αλλάξει ουσιαστικά το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Στο σχέδιο που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ, το βάρος πέφτει στην τεχνολογία, τις εξαγωγές, την αμυντική βιομηχανία, τη βιοτεχνολογία και συνολικά στους κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στόχος είναι ελληνικές επιχειρήσεις που μπορούν να μεγαλώνουν, να καινοτομούν, να εξάγουν και να παραμένουν παραγωγικά ριζωμένες στη χώρα.

Εργασία

Στην εργασία, αναφέρθηκε στον στόχο για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μεικτά, σε συνδυασμό με την επαναφορά ουσιαστικών συλλογικών διαπραγματεύσεων και την ενίσχυση των κλαδικών συμβάσεων. Όπως σημείωσε, ο στόχος δεν είναι απλώς υψηλότεροι ονομαστικοί μισθοί, αλλά να αυξηθεί ξανά το μερίδιο της εργασίας στο εισόδημα της χώρας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για το Ταμείο Ανάκαμψης, υπογράμμισε ότι το κρίσιμο δεν είναι πόσα δισεκατομμύρια ανακοινώνονται, αλλά τι αφήνουν πίσω τους όταν τελειώσουν: περισσότερη παραγωγικότητα, νέες παραγωγικές δυνατότητες και ισχυρότερες ελληνικές επιχειρήσεις ή απλώς μια πρόσκαιρη αύξηση της χρηματοδότησης χωρίς μόνιμο αποτύπωμα.

«Χρηματιστηριακό προϊόν η ΔΕΗ»

Αναφερόμενη στη ΔΕΗ, τόνισε ότι η ενέργεια δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα οποιοδήποτε χρηματιστηριακό προϊόν. Η πρόταση για ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας σε προσιτή τιμή μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα, αξιοποιώντας τη συμμετοχή και τα θεσμικά δικαιώματα του Δημοσίου. Παράλληλα, η ενίσχυση του δημόσιου ελέγχου και η ανάκτηση του στρατηγικού χαρακτήρα της ΔΕΗ αποτελεί σαφή πολιτικό στόχο που πρέπει να υπηρετηθεί με συγκεκριμένα βήματα.

Για την αποκέντρωση, σημείωσε ότι η μεταφορά λειτουργιών του κεντρικού κράτους εκτός Αττικής εντάσσεται σε ένα δεκαετές σχέδιο αναδιάταξης της ανάπτυξης και του κράτους. Η αποκέντρωση πρέπει να σημαίνει πραγματική μεταφορά αρμοδιοτήτων, πόρων και αποφασιστικής δύναμης προς την περιφέρεια και την αυτοδιοίκηση.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στο οικονομικό κόστος της διαφθοράς και της διαπλοκής, τονίζοντας ότι δεν είναι μόνο ζήτημα θεσμών. Είναι και ζήτημα ανάπτυξης: όταν οι πόροι και οι ευκαιρίες κατανέμονται με όρους πολιτικής ισχύος και κλειστών δικτύων, χάνει ο ανταγωνισμός, χάνει η παραγωγική οικονομία και τελικά χάνει η κοινωνία.