Το Πεντάγωνο περιορίζει την πρόσβαση στο σύστημα επιχειρησιακού συντονισμού, μέσω του οποίου οι αξιωματικοί είχαν τη δυνατότητα να δηλώνουν τη «μη συμφωνία» τους με τις διαταγές της ηγεσίας.

Το Πεντάγωνο απέσυρε διαβαθμισμένα έγγραφα δεκαετιών από ένα μυστικό υπολογιστικό σύστημα που χρησιμοποιείται ευρέως από αξιωματούχους της άμυνας και τα αμερικανικά στρατεύματα, αφού η Washington Post δημοσίευσε ρεπορτάζ που περιέγραφε λεπτομερώς τις ανησυχίες ανώτερων στρατιωτικών αξιωματικών για τον πόλεμο με το Ιράν.

Έγγραφα που σχετίζονται με το «Βιβλίο Διαταγών» του υπουργού Άμυνας (Secretary of Defense Orders Book - SDOB) αφαιρέθηκαν από μια εσωτερική διαδικτυακή πύλη του δικτύου SIPRNet (Secret Internet Protocol Router Network), δήλωσαν τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Δεν κατέστη αμέσως σαφές εάν τα έγγραφα παραμένουν διαθέσιμα με άλλον τρόπο στο προσωπικό ή πώς ο περιορισμός της πρόσβασης θα μπορούσε να περιπλέξει τον στρατιωτικό σχεδιασμό. Σημειώνεται πως στο SIPRNet καταχωρούνται πληροφορίες που φέρουν τη σήμανση «απόρρητο» (secret), ενώ οι άκρως απόρρητες πληροφορίες (top-secret) διατηρούνται σε δικτυακά συστήματα υψηλότερης διαβάθμισης, όπου έχουν πρόσβαση ακόμη λιγότερα άτομα.

Ο Σον Πάρνελ, εκπρόσωπος του Πενταγώνου, αρνήθηκε να σχολιάσει την αλλαγή την Τετάρτη, χωρίς ωστόσο να τη διαψεύσει.

«Όπως έχουμε δηλώσει και στο παρελθόν, το υπουργείο Πολέμου δεν συζητά δημοσίως εσωτερικές επιχειρησιακές διαβουλεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης ή των πρωτοκόλλων πρόσβασης στο Βιβλίο Διαταγών του Υπουργού Πολέμου (SWOB)», ανέφερε ο Πάρνελ.

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Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή αυτή έρχεται αφότου η κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε επανειλημμένα να παρεμποδίσει τις διαρροές στα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής εξετάσεων με ανιχνευτή ψεύδους σε μέλη του προσωπικού, της έκδοσης κλητεύσεων σε δημοσιογράφους και, σε μία περίπτωση, της έρευνας στην οικία δημοσιογράφου της Post και της κατάσχεσης των ηλεκτρονικών συσκευών της.

Γιατί κόβει την πρόσβαση στο SDOB το επιτελείο Τραμπ

Το SDOB περιγράφει λεπτομερώς τη θέση και τη διαθεσιμότητα των αμερικανικών πολεμικών πλοίων, στρατιωτικών μονάδων, οπλικών συστημάτων και άλλων πόρων, ενώ παρέχει σε ανώτατους στρατηγούς και ναυάρχους ένα βήμα στο οποίο μπορούν να διαφωνήσουν με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Χέγκσεθ, συνεχίζοντας παράλληλα να εκτελούν τις διαταγές τους. Αυτό το πράττουν καταγράφοντας την «μη συμφωνία» τους (non-concurring), μια διαδικασία μέσω της οποίας εξηγούν τις επιφυλάξεις που μπορεί να έχουν ή τις αρνητικές επιπτώσεις των διαταγών σε άλλα στρατιωτικά σχέδια.

Το SDOB, το οποίο εκδίδεται δύο φορές τον μήνα, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων αφού η Post ανέφερε την Κυριακή ότι αρκετοί ανώτατοι στρατηγοί και ναύαρχοι προειδοποίησαν τον Χέγκσεθ ότι η παράταση των επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας κατά του Ιράν είναι μη βιώσιμη και ενέχει τον κίνδυνο να εξασθενήσει την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν απειλές αλλού στον κόσμο. Αυτό το έπραξαν καταγράφοντας τη «μη συμφωνία» τους στο SDOB, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το περιεχόμενο του εγγράφου.

Οι ίδιες πηγές υποστήριξαν πως μεταξύ εκείνων που εξέφρασαν επιφυλάξεις ήταν ο Στρατηγός Αλέξους Γκρίνκεβιτς (διοικητής της Ευρωπαϊκής Διοίκησης), ο Στρατηγός Φράνσις Ντόνοβαν (διοικητής της Νότιας Διοίκησης), ο Ναύαρχος Σάμιουελ Παπάρο (επικεφαλής της Διοίκησης Ειρηνικού) και ο Ναύαρχος Ντάριλ Κοντλ (αρχηγός ναυτικών επιχειρήσεων).

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε στην Post πριν από τη δημοσίευση της Κυριακής ότι οι αποφάσεις σχετικά με το εύρος και τη διάρκεια της εκάστοτε στρατιωτικής ανάπτυξης λαμβάνονται με βάση τις αξιολογήσεις των απειλών κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, τις στρατηγικές προτεραιότητες του προέδρου και τις συμβουλές της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας. Αρνήθηκε να αναφερθεί σε λεπτομέρειες, λέγοντας ότι το Πεντάγωνο «δεν συζητά εσωτερικές επιχειρησιακές διαδικασίες».

Μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ, ο Πάρνελ ισχυρίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μεγάλο μέρος των όσων δημοσίευσε η Post ήταν «ανακριβές». Δεν παρείχε συγκεκριμένες λεπτομέρειες και ανέφερε ότι «οι δηλώσεις μη συμφωνίας είναι σύνηθες φαινόμενο».

«Ο υπουργός τις βλέπει συνεχώς», δήλωσε ο Πάρνελ. «Έτσι διοικείται ένας πραγματικός στρατός. Βρισκόμαστε σε εξαιρετική κατάσταση παγκοσμίως».

Εντείνεται η ανησυχία για την επόμενη ημέρα του πολέμου

Επί μήνες, ανώτεροι αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν αυξανόμενες ανησυχίες για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος έχει εισέλθει στον έβδομο μήνα του, ενώ ο Τραμπ είχε αρχικά δηλώσει ότι θα διαρκούσε μόνο λίγες εβδομάδες. Οι ανησυχίες περιλαμβάνουν την τεράστια δαπάνη όλο και πιο σπάνιων πυρομαχικών, όπως οι αναχαιτιστικοί πύραυλοι Patriot και οι πύραυλοι κρουζ Tomahawk, καθώς και την καταπόνηση του στόλου του Ναυτικού, καθώς επιβάλλει θαλάσσιο αποκλεισμό στο Ιράν.

Η μεταφορά του SDOB σε συστήματα με υψηλότερα επίπεδα διαβάθμισης θα «μειώσει δραματικά τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτό», γεγονός που μπορεί να περιορίσει τον επείγοντα σχεδιασμό, δήλωσε πρώην αξιωματούχος της άμυνας που εξέταζε τακτικά αυτά τα έγγραφα.

Οι διοικητές και τα επιτελεία τους βασίζονται στην πρόσβαση στο SDOB για τη λήψη αποφάσεων και ειδοποιήσεων που απαιτούν άμεση δράση, δήλωσε ο πρώην αξιωματούχος.

Η αποστολή αεροσκαφών και όπλων από τη μία διοίκηση στην άλλη, για παράδειγμα, απαιτεί επείγουσα εφοδιαστική εργασία (logistics) για την ανακατεύθυνση εξοπλισμού και πόρων. Ο περιορισμός της πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες, πρόσθεσε ο ίδιος, θα καταστήσει αυτή τη διαδικασία πιο αργή και πιο δύσκολη.

Αυτή η αλλαγή, κατέληξε ο πρώην αξιωματούχος, δεν καθιστά αδύνατη την πρόσβαση του προσωπικού σε στρατηγικά και επιχειρησιακά έγγραφα, αλλά πλέον είναι «σίγουρα πιο δύσκολη».