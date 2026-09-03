Ο αμερικανικός στρατός διατηρεί περίπου 50.000 στρατιώτες και 19 πολεμικά πλοία στην περιοχή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει κατ’ ιδίαν το ενδεχόμενο να κηρύξει τη λήξη του πολέμου με το Ιράν, την ώρα που το Πεντάγωνο παρατείνει αθόρυβα τις αναπτύξεις αμερικανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal την Τετάρτη.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Τραμπ έχει συζητήσει με ανώτερους συνεργάτες του «αν θα πρέπει να κηρύξει τη λήξη του πολέμου με το Ιράν», μια επιλογή την οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρόεδρος βλέπει θετικά. Πιστεύει ότι η διατήρηση της έντονης οικονομικής πίεσης θα αναγκάσει τελικά την Τεχεράνη «είτε να διαλύσει το πυρηνικό της πρόγραμμα είτε να καταρρεύσει».

Την περασμένη εβδομάδα οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την επιχείρηση «Economic Outcast», στοχεύοντας βασικούς οικονομικούς τομείς του Ιράν, μεταξύ άλλων το πετρέλαιο, τη ναυτιλία, τις αερομεταφορές, τον χρυσό, την τεχνολογία και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Παρά τις συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου, το Πεντάγωνο παρατείνει τις αναπτύξεις στρατευμάτων, γεγονός που δείχνει ότι η σύγκρουση μπορεί να συνεχιστεί «και μέσα στην επόμενη χρονιά».

Ο αμερικανικός στρατός διατηρεί περίπου 50.000 στρατιώτες και 19 πολεμικά πλοία στην περιοχή, μεταξύ των οποίων δύο αεροπλανοφόρα και 13 αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων, ώστε να προσφέρει στον πρόεδρο μεγαλύτερη επιχειρησιακή «ευελιξία».

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Με πληροφορίες από Anadolu