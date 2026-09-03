Τρεις ημέρες με βροχές, καταιγίδες και ανέμους και ζέστη και πάλι από τη Δευτέρα, σύμφωνα με την πρόγνωση Μαρουσάκη.

Και σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο άστατος καιρός θα επικρατήσε στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, οι μπόρες και οι τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα δούμε και πάλι μπόρες και καταιγίδες, να εκδηλώνονται κυρίως στον ηπειρωτικό κορμό.

Σιγά σιγά οι συννεφιές θα κάνουν την εμφάνισή τους, στην ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο, θα δούμε μπόρες, ακόμη και τοπικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα αυτά μπορεί να μην έχουν διάρκεια, αλλά θα εμφανίζουν τοπικά ένταση και θα συνοδεύονται από έντονους κεραυνούς και χαλαζοπττώσεις.

Στο Ιόνιο, οι καιρικές συνθήκες θα είναι ήπιες όμως ο βοριάς αρχίζει σιγά σιγά να ενισχύεται.

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Στην Αττική, θα φθάσουμε τα 5 με 6, ακόμη και τα 7 μποφόρ. Παρασκευή και Σάββατο θα κυριαρχήσουν βοριάδες, οι οποίοι θα φθάσουν και τα επίπεδα θυέλλης, με αποτέλεσμα να περιοριστεί η αστάθεια. Μόνο σε βουνά αργά το απόγευμα της ηπειρωτικής χώρας περιμένουμε φαινόμενα.

Μέσα στο Ιόνιο πρόσακιρα θα επικρατήσει ισχυρός άνεμος.

Ο υδράργυρος έχει σημειώσει μικρή πτώση. Σήμερα το μεσημέρι, κοντά στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας θα συναντήσουμε θεμροκρασίες κοντά στους 37 βαθμούςΚ Κελσίου.

Θα κάνει ζέστη και σήμερα, καλύτερες θερμοκρασιακές τιμές θα συναντήσουμε από αύριο.

Ο καιρός σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Ηλιοφάνεια σήμερα στον νομό Αττικής με λίγα σύννεφα στα βόρεια και βορειοδυτικά τμήματα. Μικρή η πιθανότητα για μπόρες. Οι άνεμοι με μέτριες και τοπικά ισχυρές εντάσεις. Αύριο και μεθαύριο θα φυσήξει πιο πολύ, θα δούμε μεγαλύτερη επίδραση των μελτεμιών, θα φθάσουμε σίγουρα και τα 7 μποφόε.

Η θερμοκρασία κοντά στους 35.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι άστατος. Θα αρχίσουν να οργανώνονται συννεφιές και το μεσημέρι με απόγευμα θα ξεσπάσνουν μπόρες ή και καταιγίδες. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των φαινομένων οι άνεμοι ενδέχεται να είναι ενισχυμένοι. Ο υδράργυρος κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Το κυριότερο χαρακτηριστικό από αύριο μέχρι περίπου και την Κυριακή, θα είναι τα μελτέμια, ιδιαίτερα προς την πλευρά του Αιγαίου και τα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά.

Από τη μία θα έχουμε άστατο καιρό σε πολλές ηπειρωτικές εκτάσεις και στο Αιγαίο, και από την άλλη θα έχουμε έντονους βοριάδες λόγω της ψυχρής αέριας μάζας. Θα δούμε ακόμη μέχει και 8 μποφόρ. Θα ενισχύεται περισσότερο κοντά στις Κυκκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο, το Καρπάθειο, τα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης, Αττικοβοιωτία, Εύβοια. Και πάλι θα αυξηθεί σημαντικά ο κίνδυνος έναρξης και εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Από την Κυριακή θα αρχίσει να εξασθενεί το μετλέμι για να αοδηγηθούμε μέσα στη νέα εβδομάδα, όπου ένα κύμα ζέστης θα μας έρθει από την πλευρά της Αφρικής, να ανεβάσει και πάλι τη θερμοκρασία κοντά στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

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