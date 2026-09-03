Την περασμένη εβδομάδα, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας διεμήνυε πως το Κρεμλίνο θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός Ουκρανίας, ως απάντηση στα ουκρανικά πλήγματα με τη χρήση βρετανικών πυραύλων.

Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη Τύπου αν η Μόσχα πρόκειται να πλήξει στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο ως απάντηση στις βρετανικές προμήθειες όπλων στην Ουκρανία, ο ρώσος πρόεδρος υπήρξε λακωνικός. «Αυτό είναι μυστικό. Στρατιωτικό μυστικό.»

Η απάντηση αυτή δεν είναι «ναι». Αλλά ούτε και «όχι». «Αφήνει όλα τα σενάρια ανοιχτά. Και αυτό ακριβώς υποψιάζομαι πως είναι το ζητούμενο», σχολιάζει ο Steve Rosenberg, ανταποκριτής του BBC στη Μόσχα.

Όπως σημειώνει, οι συγκαλυμμένες απειλές του Κρεμλίνου αποτελούν ένα μέσο άσκησης ψυχολογικής πίεσης: ο στόχος είναι να κρατούν τη Βρετανία σε αβεβαιότητα - και σε ένταση - σχετικά με τις προθέσεις της Μόσχας, ενώ παράλληλα την ενθαρρύνουν να σκεφτεί διπλά τη σθεναρή υποστήριξή της προς την Ουκρανία.

«Μου θυμίζει ένα δημοσίευμα εφημερίδας που διάβασα πριν από λίγες ημέρες. Η Moskovsky Komsomolets έγραφε πως ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, θα έπρεπε να βλέπει τη Ρωσία όχι στα όνειρά του, "αλλά στους εφιάλτες του". Τρομακτική γλώσσα. Αλλά φτωχή σε λεπτομέρειες ως προς το πώς θα μοιάζουν αυτοί οι εφιάλτες».

Σύμφωνα πάντα με τον Rosenberg, δεν μπορούμε να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα πως ρωσικοί πύραυλοι πρόκειται να χρησιμοποιηθούν άμεσα εναντίον στόχων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αξίζει όμως να δούμε τι συμβαίνει αλλού στην Ευρώπη.

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Η Γερμανία κατηγορεί την Ρωσία για την επίθεση με drone τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας, με τον γερμανό ΥΠΕΣ να μιλά για ένα «παγιωμένο μοτίβο ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη».

Ο Πούτιν κατηγορεί τη Γερμανία για «κατασκευή στοιχείων».

Θα μπορούσαν τέτοιου είδους «επιχειρήσεις» να επεκταθούν τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο; - διερωτάται ο ανταποκριτής του BBC.

H Βρετανία δεν ήταν η μόνη που έγινε στόχος συγκαλυμμένων απειλών στη συνέντευξη Τύπου του Πούτιν. Το ίδιο συνέβη και με τη Δύση γενικότερα. Ο Πούτιν παρομοίασε τις δυτικές χώρες με καρχαρίες.

«Αν κάποιος προσπαθήσει να μας κατεβάσει στη διατροφική αλυσίδα, να μας καταβροχθίσει ή να μας καταπιεί, μπορεί να δεχτεί μια γροθιά στα δόντια», δήλωσε. «Η Ρωσία είναι έτοιμη να το κάνει αυτό, παρά τις ραγδαία αυξανόμενες ορέξεις και τα δόντια αυτών των καρχαριών.»

Όλο και συχνότερα, ο πρόεδρος της Ρωσίας μπερδεύει τις διεθνείς σχέσεις με... τη ζωολογία. Πρόσφατα μίλησε για φάλαινες δολοφόνους που «κατασπαράζουν πολικές αρκούδες» για να δικαιολογήσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η συνέντευξη Τύπου στο Μπισκέκ του Κιργιστάν ήταν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παράθυρο στην ψυχοσύνθεση του Πούτιν: Για σαράντα πέντε λεπτά δεχόταν ερωτήσεις από ρώσους δημοσιογράφους και εμφανίστηκε μαχητικός, βέβαιος για τη νίκη και γεμάτος ενέργεια. Αυτές τις μέρες, ο Πούτιν φαίνεται πιο «ζωντανός» όταν μιλά για τη γεωπολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Παρόλο που ο πόλεμος δεν έχει εξελιχθεί βάσει σχεδίου. Η Ρωσία έχει υποστεί τεράστιες απώλειες στο πεδίο της μάχης και η οικονομία της χώρας βρίσκεται υπό σημαντική πίεση.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο εχθρός θα καταρρεύσει», διακήρυξε. Ωστόσο, ο πόλεμος έχει διαρκέσει περισσότερο από τέσσερα μισή χρόνια και η Ουκρανία συνεχίζει να μάχεται.

Επισήμως, το Κρεμλίνο εξακολουθεί να μιλά για «ειδική στρατιωτική επιχείρηση». Ακόμη και ο Πούτιν, όμως, χρησιμοποιεί πλέον τη λέξη «πόλεμος». «Ο πόλεμος είναι ένα σκληρό και απρόβλεπτο πράγμα», υποστήριξε στη συνέντευξη Τύπου.

Ισχυρίστηκε, παράλληλα, ότι παραμένει ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις για τερματισμό της σύγκρουσης και δεν άφησε καμία αμφιβολία για το με ποιους θα προτιμούσε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι: τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ.

«Απολαμβάνουμε να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που γνωρίζουμε καλά και γενικά εμπιστευόμαστε», δήλωσε ο Πούτιν. «Ο [Τζάρεντ] Κούσνερ και ο [Στηβ] Γουίτκοφ είναι πάντα ευπρόσδεκτοι επισκέπτες. Είναι χαρά να συνεργαζόμαστε μαζί τους.»

Δεν υπήρξε ανάλογη ονομαστική αναφορά για τον διευθυντή της CIA, ο οποίος πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα. Το Κρεμλίνο υποστήριξε ότι ο ρώσος πρόεδρος δεν συνάντησε τον Τζον Ράτκλιφ κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού.

Είναι πιθανό ο Πούτιν να συναντηθεί με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ σύντομα; Δεν υπάρχει τίποτα στο πρόγραμμα. Όχι ακόμη - απαντά ο Ρόζενμπεργκ. Αλλά αν τελικά ταξιδέψουν στη Μόσχα, οι απεσταλμένοι του Προέδρου Τραμπ θα συναντήσουν έναν ηγέτη στο Κρεμλίνο που παραμένει αποφασισμένος πως οποιαδήποτε ειρήνη στην Ουκρανία θα έρθει με τους όρους της Ρωσίας.