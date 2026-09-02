«Πρέπει να επαγρυπνούμε, να αποτρέψουμε τέτοιου είδους κινήσεις από μέρους μιας χώρας με την οποία δεν είμαστε σε πόλεμο», τόνισε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας.

«Δεν αποκλείω ότι μπορεί να καταβληθούν προσπάθειες, από μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας με στόχο την παρέμβαση στην δημοκρατική ζωή της ΕΕ, στις ελεύθερες, δημοκρατικές εκλογές που διεξάγονται στις χώρες μας και με στόχο να επηρεαστεί η λαϊκή βούληση», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

«Θα ήταν κάτι το εντελώς απαράδεκτο. Έχουμε ήδη αναφερθεί επανειλημμένα στο συγκεκριμένο θέμα, πρέπει να επαγρυπνούμε, να αποτρέψουμε τέτοιου είδους κινήσεις από μέρους μιας χώρας με την οποία δεν είμαστε σε πόλεμο», συμπλήρωσε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας.

Ο Ταγιάνι υπενθύμισε επίσης ότι από την αρχή του χρόνου το υπουργείο του έχει δημιουργήσει μια γενική διεύθυνση αρμόδια για θέματα ασφαλείας, η οποία λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο επτά ημέρες την εβδομάδα, και ασχολείται με την αποτροπή και την εξουδετέρωση κυβερνοεπιθέσεων, πολλές από τις οποίες προέρχονται από ρώσους «χάκερς».