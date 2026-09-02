Η φύση μια τέτοιας επίθεσης εκ μέρους της Ρωσίας φαίνεται να δικαιολογεί μια νέα προσέγγιση από την ΕΕ και ενδεχομένως το ΝΑΤΟ, ωστόσο τα κράτη-μέλη παραμένουν προσεκτικά ώστε να μην παρασυρθούν σε ανοιχτή σύγκρουση με την πυρηνική δύναμη.

Η γερμανική κυβέρνηση κατηγόρησε την Τρίτη τη Ρωσία για απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε τον περασμένο μήνα με τη χρήση drone φορτωμένου με εκρηκτικά, ενώ ανακοίνωσε πως κλείνει το προξενείο της στην Βόννη.

Στις 4 Αυγούστου εργαζόμενοι είχαν εντοπίσει drone με εκρηκτικά και έναν πυροκροτητή στο αεροδρόμιο που που αποτελεί κόμβο του ΝΑΤΟ, αλλά και βάση για αρκετά ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη Antonov An-124.

Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για το σαμποτάζ στη Λειψία - το drone, τα εξαρτήματα και τα εκρηκτικά - «μας είναι γνωστά από άλλες υβριδικές επιθέσεις που διεξήγαγε η Ρωσία και από τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας», δήλωσε χθες ο γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, σε ανακοινώσεις που έκανε μαζί με τον επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας, Γιόχαν Βάντεφουλ.

Ο μηχανισμός υποδηλώνει «υψηλό βαθμό τεχνικής εξειδίκευσης» και σχολαστικό σχεδιασμό, αν και η εκτέλεση του σχεδίου φαίνεται να έχει ανατεθεί σε πράκτορες «χαμηλού επιπέδου».

Ο Ντόμπριντ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τα στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών δείχνουν «εμπλοκή ατόμων που ενέργησαν για λογαριασμό ρωσικών κρατικών φορέων», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποιων συγκεκριμένα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι «με την απόπειρα επίθεσης στη Λειψία, η ρωσική ηγεσία αποφάσισε εσκεμμένα να προκαλέσει εκ νέου σημαντική ζημιά στις ήδη σοβαρά επιβαρυμένες διμερείς μας σχέσεις», ενώ ανακοίνωσε ότι το ρωσικό προξενείο στη Βόννη θα κλείσει από τις 18 Σεπτεμβρίου. Το πολιτιστικό κέντρο «Ρωσικό Σπίτι» στο Βερολίνο θα κλείσει επίσης, αν και αυτό ενδέχεται να απαιτήσει κάποιο χρόνο.

Η Γερμανία προτείνει, παράλληλα, την προσθήκη περισσότερων προσώπων από τη Ρωσία στις λίστες κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ διαμηνύει πως θα αυστηροποιήσει τους ελέγχους εισόδου για άτομα από τη Ρωσία και θα αυξήσει «την πίεση στον σκιώδη στόλο».

Σημειώνεται πως ο ρώσος πρέσβης εκλήθη για εξηγήσεις στο υπουργείο Εξωτερικών στο Βερολίνο, με τον Βάντεφουλ να δηλώνει αργότερα στην τηλεόραση ARD ότι «η Γερμανία μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιδείξει εντονότερη αντίδραση, (αλλά) αυτό δεν είναι απαραίτητο τη δεδομένη στιγμή».

«Οι αποδείξεις είναι κατασκευασμένες», απαντά η Μόσχα

Από την πλευρά της, η Μαρία Ζαχάροβα διευκρίνισε πως θα υπάρξει «ανάλογη απάντηση» στα σχεδιαζόμενα λουκέτα. Απέρριψε τους ισχυρισμούς περί ρωσικής εμπλοκής στην απόπειρα επίθεσης με drone, χαρακτηρίζοντάς τους «αυθαίρετο και κατασκευασμένο πρόσχημα» του Βερολίνου για την κλιμάκωση της έντασης, υποστηρίζοντας ότι «όπως συνήθως, δεν έχει παρουσιαστεί κανένα πειστικό ή σοβαρό στοιχείο».

Ο ρώσος πρόεδρος απέρριψε επίσης τις κατηγορίες του Βερολίνου, ισχυριζόμενος αντίθετα ότι η γερμανική ηγεσία προσπάθησε να χρησιμοποιήσει το περιστατικό για να αποσπάσει την προσοχή από τις δικές της αποτυχίες και τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων.

«Αλλά πού είναι οι αποδείξεις; Λοιπόν, οι αποδείξεις είναι κατασκευασμένες», δήλωσε ο Πούτιν σε δημοσιογράφους τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στο Κιργιστάν, όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Δεν εμβάθυνε στο γιατί θεωρεί ότι οι αποδείξεις είναι κατασκευασμένες, ούτε παρουσίασε στοιχεία.

Οι Δυτικοί αποδίδουν περίπου 200 περιστατικά δολιοφθοράς στη Ρωσία

Το αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε αποτελεί μείζονα κόμβο για τις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές και για την παροχή υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς μεταξύ των αεροσκαφών που το χρησιμοποιούν τακτικά περιλαμβάνονται ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη Antonov.

Φιλοξενεί επίσης την πρωτοβουλία SALIS (Strategic Airlift International Solution) του ΝΑΤΟ, η οποία λειτουργεί σχεδόν καθημερινά για τη μεταφορά εξοπλισμού σε τακτικές ομάδες μάχης του ΝΑΤΟ κατά μήκος της ανατολικής του πτέρυγας, από τη Φινλανδία έως τη Ρουμανία, υποστηρίζοντας αποστολές της ΕΕ και των κρατών-μελών της Συμμαχίας.

Το 2024 ένας εμπρηστικός μηχανισμός εξερράγη σε κόμβο logistics στο αεροδρόμιο και προκάλεσε πυρκαγιά σε εμπορευματοκιβώτιο πριν αυτό φορτωθεί σε εμπορικό αεροσκάφος - μέρος ενός σχεδίου που Δυτικοί αξιωματούχοι ασφαλείας υποπτεύονται ότι οργανώθηκε από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Το Associated Press έχει καταγράψει περίπου 200 περιστατικά δολιοφθοράς και κακόβουλης δραστηριότητας σε όλη την Ευρώπη που αποδίδονται στη Ρωσία από Δυτικούς αξιωματούχους μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Αυτά περιλαμβάνουν την οργάνωση σχεδίων εμπρησμού αποθηκών, την εκτόξευση drones, απόπειρες δολοφονίας εχθρών στο εξωτερικό, καθώς και την κλοπή αμυντικής τεχνολογίας και τη διεξαγωγή κυβερνοεπιθέσεων σε κρίσιμες ευρωπαϊκές υποδομές.

Τον Μάιο ο Πούτιν απάντησε στα ευρήματα του AP λέγοντας ότι η Μόσχα δεν διεξάγει εκστρατεία δολιοφθοράς κατά της Ευρώπης. Απαίτησε μάλιστα από το πρακτορείο να «ονοματίσει ένα αποδεδειγμένο γεγονός».

Αξίζει να σημειωθεί πως λίγες ώρες πριν από τις δηλώσεις της Γερμανίας την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι η Ρωσία διεξάγει εκστρατεία δολιοφθοράς κατά των χωρών του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε πως η Πολωνία έχει βρεθεί στο στόχαστρο νέων πράξεων δολιοφθοράς τις «τελευταίες ώρες».

Ο Τουσκ προέβη στις δηλώσεις αυτές μία ημέρα μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στην WB Electronics, την οποία η πολωνική κυβέρνηση έχει περιγράψει ως τη μεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρεία drones στην Ευρώπη.

Οι εισαγγελικές αρχές δήλωσαν τη Δευτέρα ότι ξεκίνησαν έρευνα με την υποψία «συμμετοχής ξένων μυστικών υπηρεσιών σε δραστηριότητες κατά της Δημοκρατίας της Πολωνίας», χωρίς να διευκρινίσουν ποια χώρα ενδέχεται να ευθύνεται. Ανέφεραν ότι η πυρκαγιά στο Σκαρζίτσκο-Καμιένα κατέστρεψε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, προκαλώντας ζημιές που εκτιμώνται σε τουλάχιστον 15 εκατομμύρια ζλότι (4 εκατομμύρια δολάρια).

Η Ισπανία κατηγόρησε επίσης δημοσίως τη Ρωσία, μαζί με το Ισραήλ, για χρήση παραπληροφόρησης με σκοπό την υποκίνηση μεταναστών να περάσουν από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Σεούτα στη Βόρεια Αφρική.

Η ΕΕ θέλει να απαντήσει, αλλά φοβάται την ανοιχτή σύγκρουση με το Κρεμλίνο

Την ώρα που τα κράτη-μέλη της ΕΕ εξετάζουν ακόμη την αντίδρασή τους, η ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης χαρακτήρισε την Τετάρτη την απόπειρα επίθεσης ως μια ενέργεια «κρατικά υποστηριζόμενης τρομοκρατίας».

«Είναι σαφές ότι φέρει όλα τα χαρακτηριστικά της κρατικά υποστηριζόμενης τρομοκρατίας. Το ερώτημα είναι: τι κάνουμε γι' αυτό;» δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, στους δημοσιογράφους, πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Άμυνας του μπλοκ στην Ιρλανδία.

Δυτικοί αξιωματούχοι κατηγορούν ευρέως τη Μόσχα για τη διεξαγωγή εκστρατείας δολιοφθοράς και ανατροπής, με στόχο την υπονόμευση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και την αποσταθεροποίηση των ευρωπαϊκών κρατών.

Η ΕΕ σχεδίαζε ήδη την επιβολή κυρώσεων σε περισσότερα πρόσωπα λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και έχει «στα σκαριά 1.600 καταχωρίσεις που αφορούν το στρατιωτικό πλέγμα της Ρωσίας, ενώ ενδέχεται να προστεθούν κι άλλες», ανέφερε η Κάλλας.

Από την πλευρά του, ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι η αποτυχημένη επίθεση εντάσσεται σε ένα «μακροπρόθεσμο σχέδιο του Κρεμλίνου για την αποσταθεροποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των δημοκρατικών της διαδικασιών, αλλά προφανώς και της υποστήριξής της προς την Ουκρανία». Ο Μπαρό ανέφερε ότι η Γαλλία κάλεσε τον ρώσο πρέσβη στο Παρίσι για να διαμαρτυρηθεί έντονα.

«Δεν θα επιτρέψουμε μια πράξη τέτοιας σοβαρότητας χωρίς συνέπειες», τόνισε, προσθέτοντας ότι η Γαλλία επιθυμεί την επιβολή περισσότερων κυρώσεων στα πλοία του «σκιώδους στόλου» που μεταφέρουν παράνομα πετρέλαιο για τη χρηματοδότηση του πολέμου του Κρεμλίνου στην Ουκρανία.

Η φύση της απόπειρας επίθεσης και η απόδοσή της στη Ρωσία φαίνεται να δικαιολογούν μια νέα προσέγγιση από την ΕΕ και ενδεχομένως το ΝΑΤΟ, ωστόσο τα κράτη-μέλη παραμένουν προσεκτικά ώστε να μην παρασυρθούν σε ανοιχτή σύγκρουση με την πυρηνική αυτή δύναμη. Η Γερμανία επέμεινε ότι «δεν βρίσκεται σε πόλεμο», αλλά έχει μετατραπεί σε «καθημερινό στόχο» της υβριδικής εκστρατείας της Ρωσίας.

Η ΕΕ έχει επιβάλει σχεδόν δύο δεκάδες πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, στοχεύοντας περίπου 3.000 άτομα και οντότητες, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, αρκετών ολιγαρχών που τον υποστηρίζουν και δεκάδων ρώσων νομοθετών.

Πλήγματα έχουν δεχθεί ρωσικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και εκατοντάδες πλοία που συγκροτούν τον «σκιώδη στόλο» ο οποίος μεταφέρει παράνομα πετρέλαιο για την ενίσχυση των πολεμικών επιχειρήσεων του Πούτιν, μαζί με πολλές εταιρείες - ιδίως στον τομέα της ενέργειας και της κατασκευής drones.

Τα μέτρα αφορούν κυρίως δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις. Πρόσωπα και εταιρείες σε χώρες που θεωρούνται υποστηρικτές της Ρωσίας (Λευκορωσία, Κίνα, Ιράν και Βόρεια Κορέα) περιλαμβάνονται επίσης στη λίστα της ΕΕ.