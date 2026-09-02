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Οι Αρχές κάνουν λόγο για έκρηξη άγνωστου αντικειμένου κοντά στον κεντρικό σταθμό του Άουγκσμπουργκ.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό στη νότια Γερμανία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, άγνωστο αντικείμενο εξερράγη κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Άουγκσμπουργκ. Η γερμανική εφημερίδα Bild μετέδωσε ότι επρόκειτο για χειροβομβίδα, η οποία εξερράγη μπροστά από κοσμηματοπωλείο με ιδιοκτήτη τουρκικής καταγωγής. Οι τραυματίες φέρεται να είναι μια 17χρονη και ένας 18χρονος.

Η αστυνομία της Βαυαρίας ανακοίνωσε ότι ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός της πόλης έκλεισε μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου.

Οι δρόμοι γύρω από τον σταθμό αποκλείστηκαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Το Άουγκσμπουργκ αποτελεί σημαντικό περιφερειακό συγκοινωνιακό κόμβο και βρίσκεται περίπου 55 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μονάχου.

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Με πληροφορίες από Independent