Βαθμός 10 σε Αγγλικά, Μαθηματικά και Γλώσσα το «εισιτήριο» για την εγγραφή στις τάξεις του Διεθνούς Απολυτηρίου IB στα Λύκεια.

Νέα δεδομένα για τη φοίτηση μαθητών στα Τμήματα Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate – IB) των δημόσιων Λυκείων από το σχολικό έτος 2026-2027 καθορίζει η νέα υπουργική απόφαση, η οποία ρυθμίζει τη διαδικασία επιλογής, εγγραφής και φοίτησης, αλλά και τον αριθμό των μαθητών που μπορούν να ενταχθούν σε κάθε Τμήμα.

Το IB εισάγεται για πρώτη φορά οργανωμένα στη δημόσια εκπαίδευση και πρόκειται για διετές πρόγραμμα σπουδών που πραγματοποιείται στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου, με τη διδασκαλία να γίνεται στην αγγλική γλώσσα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και τις τελικές εξετάσεις, οι μαθητές αποκτούν το Δίπλωμα IB, το οποίο είναι ισότιμο με το ελληνικό Απολυτήριο Λυκείου.

Από 10 έως 25 μαθητές ανά Τμήμα

Για να λειτουργήσει Τμήμα IB σε δημόσιο Λύκειο απαιτείται η εγγραφή τουλάχιστον 10 μαθητών που έχουν ολοκληρώσει την Α΄ Λυκείου και επιθυμούν να ξεκινήσουν το πρόγραμμα. Ο ανώτατος αριθμός μαθητών ανά Τμήμα ανέρχεται στους 25. Τα μαθήματα που θα προσφέρονται σε κάθε σχολική μονάδα αποφασίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων πριν από την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος. Ειδικές προβλέψεις υπάρχουν για τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία, όπου ο αριθμός των μαθητών, των Τμημάτων και των προσφερόμενων μαθημάτων καθορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

Ποιοι μαθητές έχουν δικαίωμα εγγραφής

Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου που φοιτούν σε σχολική μονάδα στην οποία έχει ιδρυθεί Τμήμα IB μπορούν να δηλώσουν ότι επιθυμούν να συνεχίσουν στο πρόγραμμα από τη Β΄ Λυκείου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν λάβει βαθμό τουλάχιστον 10 στον Ετήσιο Έλεγχο Προόδου της Α΄ Λυκείου στα Αγγλικά, τα Μαθηματικά και τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για την επιθυμία φοίτησης στο IB και επιλέγουν τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από αυτά που προσφέρει η σχολική μονάδα. Η σχετική διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 1η Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους από την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος.

Τι γίνεται αν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από τις θέσεις

Σε περίπτωση που οι μαθητές που πληρούν τις προϋποθέσεις είναι περισσότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις, η επιλογή γίνεται με βάση τον μέσο όρο των βαθμών που έχουν συγκεντρώσει στα Αγγλικά, τα Μαθηματικά και τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

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Σε περίπτωση ισοβαθμίας προβλέπεται κλήρωση, με δυνατότητα παρουσίας των γονέων ή κηδεμόνων των ισοβαθμούντων μαθητών ή των ίδιων των μαθητών εφόσον είναι ενήλικοι.

Κενές θέσεις: Ποιοι μαθητές από άλλα Λύκεια μπορούν να διεκδικήσουν θέση

Εφόσον μετά την αρχική διαδικασία δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των 10 μαθητών ή παραμείνουν κενές θέσεις μέχρι το ανώτατο όριο, το σχολείο προχωρά σε δημόσια πρόσκληση για την κάλυψή τους.

Στην περίπτωση αυτή μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μαθητές της Α΄ Λυκείου που φοιτούν σε άλλες σχολικές μονάδες, έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξουν μία σχολική μονάδα στην οποία επιθυμούν να φοιτήσουν στο πρόγραμμα IB.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία πέντε ημερών από την ανάρτηση της δημόσιας πρόσκλησης για να καταθέσουν την αίτησή τους.

Εάν οι αιτήσεις ξεπερνούν τις διαθέσιμες θέσεις, ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής ανάλογα με τον τύπο του σχολείου. Στα Πρότυπα σχολεία προβλέπεται δοκιμασία εισαγωγής στην κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και στις μαθηματικές έννοιες, ενώ στα Πειραματικά η επιλογή γίνεται με κλήρωση.

Μέχρι πότε μπορεί να διακοπεί η φοίτηση

Η νέα ρύθμιση προβλέπει συγκεκριμένο χρονικό όριο και για όσους μαθητές αποφασίσουν να αποχωρήσουν από το πρόγραμμα. Η διακοπή φοίτησης μπορεί να δηλωθεί έως τις 20 Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους κατά το οποίο ξεκινά η λειτουργία του Τμήματος. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνεται αποδεκτή δήλωση διακοπής. Ο μαθητής που αποχωρεί επανεγγράφεται στο ελληνικό πρόγραμμα του σχολείου προέλευσής του, ενώ η κενή θέση μπορεί να καλυφθεί από μαθητή που βρίσκεται στον πίνακα επιλαχόντων, εφόσον υπάρχει. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται για πρώτη φορά ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τη λειτουργία των Τμημάτων IB στα δημόσια Λύκεια, από την επιλογή των μαθητών και τον καθορισμό των θέσεων έως τη φοίτηση και τη δυνατότητα αποχώρησης από το πρόγραμμα. Η έναρξη του IB στα δημόσια σχολεία από το 2026-2027 αποτελεί σημαντική αλλαγή στο τοπίο της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

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