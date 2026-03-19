Το Διεθνές Απολυτήριο International Baccalaureate (IB) εισάγεται για πρώτη φορά σε 13 δημόσια σχολεία της χώρας, με την έναρξη του προγράμματος να προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2026. Η διαδικασία πιστοποίησης των πρώτων 13 σχολείων αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Η κ. Ζαχαράκη τόνισε ότι η ένταξη του IB στο δημόσιο σχολείο δεν αλλάζει τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια καθώς οι μαθητές θα συνεχίσουν να εισάγονται στα ΑΕΙ αποκλειστικά μέσω Πανελληνίων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «Η πιστοποίηση των πρώτων 13 δημόσιων σχολείων αναμένεται έως τον Μάιο και ο στόχος είναι η έναρξη του προγράμματος τον Σεπτέμβριο του 2026. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό βήμα για ένα ακόμη πιο εξωστρεφές, σύγχρονο και ποιοτικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Και βεβαίως, καμία συζήτηση δεν γίνεται για ένταξη στο δημόσιο πανεπιστήμιο μέσω ΙΒ. Στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας η εισαγωγή γίνεται μόνο μέσω των Πανελληνίων. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι κάτι διαφορετικό και πολύ πιο ουσιαστικό. Φέρνουμε στην πράξη τη δυνατότητα υλοποίησης αυτού του πλαισίου μέσα στη δημόσια εκπαίδευση, με συγκεκριμένους όρους οργάνωσης, στελέχωσης και πιστοποίησης»

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ τον Απρίλιο ολοκληρώνεται η διαδικασία αιτήσεων των 13 σχολείων για πιστοποίηση ενώ τον Μαΐο θα υλοποιηθούν επισκέψεις πιστοποίησης στα σχολεία. Εως τα τέλη Ιουνίου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις του Οργανισμού Διεθνούς Απολυτηρίου και από τον Σεπτέμβρη θα εκκινήσει η λειτουργία του προγράμματος.

Τα 13 σχολεία που θα ξεκινήσουν το πρόγραμμα

Αττική: Μουσικό Σχολείο Αθήνας, Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα, Μουσικό Σχολείο Παλλήνης, Πρότυπα ΓΕΛ Αναβρύτων, Αγ. Αναργύρων, Βαρβακείου, Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης και Ιωνιδείου

Θεσσαλονίκη: 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Μανόλης Ανδρόνικος, Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Βόλος: Μουσικό Σχολείο Βόλου

Ηράκλειο: Πρότυπο ΓΕΛ Ηρακλείου

Όπως τονίζει το ΥΠΑΙΘΑ η κίνηση αυτή στοχεύει σε ένα πιο σύγχρονο, διεθνώς προσανατολισμένο και ποιοτικό δημόσιο σχολείο, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα χωρίς να επηρεάζεται η πρόσβασή τους στα ελληνικά πανεπιστήμια.