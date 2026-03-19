Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο υποχρεώνει το υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση της διδασκαλίας του εναλλακτικού μαθήματος.

Υποχρεωτική είναι η καθιέρωση του εναλλακτικού μαθήματος των Θρησκευτικών σε όσους μαθητές το επιθυμούν και η καθυστέρηση από το υπουργείο Παιδείας όλων των σχετικών ρυθμίσεων που απαιτούνται για την υλοποίησή του είναι παράνομη. Αυτό επαναβεβαιώνει, με δύο αποφάσεις της, η επταμελής σύνθεση του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που ρίχνει το «μπαλάκι» στο Υπουργείο Παιδείας, απαιτώντας να συμμορφωθεί άμεσα ώστε να το εντάξει στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων από το τρέχον σχολικό έτος (2025-2026).

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο υποχρεώνει το υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση της διδασκαλίας του εναλλακτικού μαθήματος των θρησκευτικών σε εκπαιδευτικούς κατάλληλου κλάδου και ειδικότητας, με τη χρήση των πρόσφορων μέσων διδασκαλίας βάσει της τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνιών (ψηφιακών συστημάτων - τηλεδιδασκαλίας), ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη διδασκαλία του εναλλακτικού μαθήματος σε όλους/όλες τους μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου της Χώρας που το επιθυμούν.