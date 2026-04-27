Πώς θα γίνουν τα μαθήματα σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία το διήμερο 29 και 30 Απριλίου - Τι σχεδιάζει η ΔΟΕ.

Σε στάσεις εργασίας προχωρούν οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί την Τετάρτη 29 και την Πέμπτη 30 Απριλίου αντιδρώντας στις πειθαρχικές διώξεις των συναδέλφων τους. Οι προκηρυχθείσες στάσεις αναμένεται να φέρουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα μαθημάτων κυρίως των πρώτων ωρών του ωρολόγιου προγράμματος.

Αττική: Τρίωρη στάση εργασίας σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία στις 29/4

Στάση εργασίας ανακοινώθηκε για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας στην Αττική την προσεχή Τρίτη 29 Απριλίου από την ΔΟΕ. Ειδικότερα, αποφασίστηκε 3ωρη στάση εργασίας για τα σχολεία στην Αττική από τις 08:00 έως τις 11:00, με αιχμή τις πειθαρχικές διώξεις εκπαιδευτικών και τις αποφάσεις για δυνητικές αργίες συναδέλφων. Παράλληλα, απευθύνεται κάλεσμα για συγκέντρωση στις 08:30 το πρωί έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής (Ξενίας 24), την ώρα που συνεδριάζει το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΟΕ, το Πειθαρχικό Συμβούλιο επανεξετάζει την υπόθεση εκπαιδευτικού που έχει τεθεί σε δυνητική αργία, καθώς συμπληρώνεται ένας χρόνος από την απόφαση, ενώ η τελική κρίση αναμένεται να ληφθεί από την Υπουργό Παιδείας. Παράλληλα, την ίδια ημέρα εξετάζονται και άλλες υποθέσεις εκπαιδευτικών, μεταξύ των οποίων περιπτώσεις που σχετίζονται με συνδικαλιστική δράση και συμμετοχή σε απεργιακές κινητοποιήσεις, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον κλάδο.

Οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για «βιομηχανία πειθαρχικών διώξεων» και ζητούν την άμεση παύση όλων των διαδικασιών, την επιστροφή συναδέλφων στη δουλειά τους και την απόσυρση των κατηγοριών. Η Δ.Ο.Ε. τονίζει ότι στόχος της κινητοποίησης είναι η έκφραση αλληλεγγύης και η αντίδραση σε πρακτικές που, όπως αναφέρει, δημιουργούν κλίμα τρομοκράτησης στον χώρο της εκπαίδευσης. Δεδομένης της κήρυξης τρίωρης στάσης εργασίας ζήτημα αναμένεται να προκύψει αναφορικά με την λειτουργία της πρωινής ζώνης και των τριών πρώτων ωρών διδασκαλίας. Οι μαθητές καλούνται να δώσουν κανονικά το παρών στις τάξεις στις 29 του μήνα ωστόσο η διεξαγωγή των πρώτων μαθημάτων θα εξαρτηθεί από το ποσοστό συμμετοχής των εκπαιδευτικών. Σε περιπτώσεις αυξημένης συμμετοχής ενδέχεται να υπάρξουν κενά στο πρόγραμμα, συγχωνεύσεις τμημάτων. Η τελική εικόνα θα διαμορφωθεί ξεχωριστά σε κάθε σχολική μονάδα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του προσωπικού. Μετά το πέρας της στάσης οι εκπαιδευτικοί σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θα επιστρέψουν κανονικά στα καθήκοντα τους στις τάξεις και στο Ολοήμερο.

ΔΟΕ: Στάση εργασίας σε όλα σχολεία στις 30/4

Παράλληλα τρίωρη στάση εργασίας προκηρύχθηκε και για την Πέμπτη 30 Απριλίου κατόπιν της κλήσης τριών εκπαιδευτικών μελών του Σ.Ε.Π.Ε Μεσσηνίας σε απολογία από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου (Τρίπολη), για τη συμμετοχή τους στη νόμιμα προκηρυγμένη απεργία – αποχή από την ατομική αξιολόγηση του ν.4823/2021 που έχει κηρύξει ο κλάδος με αποφάσεις του (Ολομέλεια Προέδρων 1ης Απριλίου 2024, 93η και 94η Γ.Σ. ΔΟΕ). Οπως σημειώνει η ΔΟΕ «Ολόκληρος ο κλάδος στέκεται στο πλευρό των διωκόμενων εκπαιδευτικών όπως αποδείχθηκε και στις μεγάλες κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Τρίπολη και στην Κομοτηνή το προηγούμενο διάστημα. Απαιτούμε και διεκδικούμε την πλήρη απαλλαγή και δικαίωσή τους. Η προσπάθεια της κυβέρνησης και του Υπουργείου να τρομοκρατήσει τον κλάδο θα πέσει στο κενό. Ενωμένοι και συσπειρωμένοι θα τα καταφέρουμε! Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στηρίζει σε όλα τα επίπεδα τους/τις διωκόμενους/ες συναδέλφους και θα βρεθεί στο πλευρό τους σε κάθε φάση και με όλα τα μέσα. Η δικαίωση όλων των εκπαιδευτικών που διώκονται, θα αποτελέσει δικαίωση όλων μας. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., στηρίζει την απόφαση των Σ.Ε.Π.Ε. της περιοχής, η κατάθεση των απολογητικών υπομνημάτων των συναδέλφων που διώκονται πειθαρχικά λόγω της απεργίας- αποχής από την αξιολόγηση, να κατατεθούν στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο στην Τρίπολη με κινητοποίηση, την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, στις 13:00 μ.μ. Κηρύσσει τρίωρη στάση εργασίας (8:00-11:00) για το πρωινό πρόγραμμα και στάση εργασίας για το ολοήμερο πρόγραμμα (14:00-17:30) προκειμένου να διευκολυνθεί η μαζική συμμετοχή των συναδέλφων/ισσών στη συγκέντρωση. Αντίστοιχα οι Σ.Ε.Π.Ε. μπορούν να κηρύσσουν και επιπλέον στάσεις εργασίας προκειμένου να πάρουν μέρος οι συνάδελφοι στις συγκεντρώσεις.»

Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές καλούνται να δώσουν κανονικά το παρών στις τάξεις στις 30 του μήνα ωστόσο η διεξαγωγή των πρώτων μαθημάτων θα εξαρτηθεί από το ποσοστό συμμετοχής των εκπαιδευτικών. Σε περιπτώσεις αυξημένης συμμετοχής ενδέχεται να υπάρξουν κενά στο πρόγραμμα, συγχωνεύσεις τμημάτων. Η τελική εικόνα θα διαμορφωθεί ξεχωριστά σε κάθε σχολική μονάδα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του προσωπικού. Μετά το πέρας της στάσης οι εκπαιδευτικοί σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θα επιστρέψουν κανονικά στα καθήκοντα τους. Ενδεχομένως να μην λειτουργήσει και το Ολοήμερο δεδομένης της στάσης (14:00-17:30).

Στις 13 Μάϊου απεργούν δάσκαλοι και καθηγητές

Η 24ωρη πανελλαδική παν δημοσιοϋπαλληλική απεργία σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 13 Μαίου με βασικές διεκδικήσεις αυξήσεις στους μισθούς, 13ο και 14ο, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης, αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, αντιμετώπιση της ακρίβειας, ασφαλιστικά, ζητήματα υγείας, ασφάλειας, ΣΣΕ, συνδικαλιστικά δικαιώματα. Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τη λειτουργία των σχολείων τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς θα υπάρξει ευρεία συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Παρ’ όλα αυτά, τα σχολεία δεν θα παραμείνουν κλειστά, καθώς οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες. Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από το ποιοι και πόσοι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην απεργία, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ειδικότερα, σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, είναι σύνηθες οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνουν τους γονείς για την πρόθεσή τους να απεργήσουν, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί υποχρέωση. Είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν κανονικά τα πρωινά μαθήματα, αλλά να μη λειτουργήσει το ολοήμερο πρόγραμμα, αν ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός συμμετέχει στην απεργία. Αντίστοιχα, σε Γυμνάσια και Λύκεια, οι μαθητές θα παραστούν κανονικά, όμως στις ώρες που οι καθηγητές απεργούν θα υπάρχουν κενά, τα οποία, αν είναι συνεχόμενα, μπορεί να οδηγήσουν σε πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο.