H πτώση οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 0,2% του τομέα των υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε μόνο εν μέρει από την αύξηση 0,1% στον κατασκευαστικό κλάδο.

Η βρετανική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,1% τον Απρίλιο, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών και αντανακλώντας τις επιπτώσεις που εξακολουθεί να έχει η σύγκρουση με το Ιράν στην οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή, η πτώση οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 0,2% του τομέα των υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε μόνο εν μέρει από την αύξηση 0,1% στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ η βιομηχανική παραγωγή παρέμεινε αμετάβλητη.

Τα νέα στοιχεία ακολουθούν την ανάπτυξη 0,3% που είχε καταγραφεί τον Μάρτιο, 0,4% τον Φεβρουάριο και τη στασιμότητα του Ιανουαρίου, σηματοδοτώντας μια επιβράδυνση της οικονομικής δυναμικής.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η υποχώρηση στις δραστηριότητες αθλητισμού, ψυχαγωγίας και αναψυχής, οι οποίες κατέγραψαν πτώση 9,1%, αποτελώντας τη μεγαλύτερη αρνητική συμβολή τόσο στην παραγωγή υπηρεσιών όσο και στο πραγματικό ΑΕΠ.

Η βρετανική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) απέδωσε μέρος της κάμψης στις ακυρώσεις αθλητικών διοργανώσεων στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επηρέασαν τη δραστηριότητα εταιρειών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, επιχειρήσεις στους κλάδους της μεταποίησης, του χονδρικού εμπορίου, της υποστήριξης μεταφορών και των ταξιδιωτικών υπηρεσιών ανέφεραν ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε χαμηλότερο κύκλο εργασιών κατά τη διάρκεια του Απριλίου.

Σύμφωνα με την ONS, κοινό στοιχείο στις αναφορές των επιχειρήσεων ήταν η αύξηση των τιμών λόγω της έντασης στην περιοχή, κυρίως εξαιτίας του υψηλότερου κόστους ενέργειας και καυσίμων, με αρκετές εταιρείες να εκφράζουν ανησυχίες ότι οι πιέσεις αυτές ενδέχεται να συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες.