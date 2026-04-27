Εκτός από την Πρωτομαγιά αυτή την εβδομάδα θα έχουμε και κλειστά σχολεία λόγω εορτών πολιούχων - Η λίστα με τις περιοχές.

Διανύουμε τις τελευταίες μέρες του φετινού Απρίλη που στάθηκε ιδιαιτέρως ευνοϊκός για τους μαθητές καθώς είχε δεκαέξι μέρες κλειστά σχολεία και μόλις 12 μέρες μαθημάτων που ολοκληρώνονται με την αργία της Πρωτομαγιάς που φέτος δημιουργεί τριήμερο!

Βέβαια, για ορισμένους μαθητές η τελευταία εβδομάδα του τέταρτου μήνα του χρόνου έχει έξτρα μέρες αργίες πριν την Πρωτομαγιά καθώς ο πολιούχος τους εορτάζει λίγο πριν τις 30 Απριλίου. Ειδικότερα στις 29 Απριλίου υπάρχει τοπική αργία στη Θήβα, λόγω του εορτασμού του πολιούχου Αγίου Ιωάννη Καλοκτένη, με αποτέλεσμα τα σχολεία της περιοχής να παραμείνουν κλειστά. Αντίστοιχα, στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, ο εορτασμός του Αγίου Δονάτου στις 30 Απριλίου προσφέρει στους μαθητές ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό διάλειμμα. Σε συνδυασμό με την αργία της Πρωτομαγιάς, η οποία φέτος «πέφτει» Παρασκευή, οι μαθητές της περιοχής επιστρέφουν στα μαθήματα τη Δευτέρα 4 Μαΐου, απολαμβάνοντας ένα συνεχόμενο τετραήμερο ξεκούρασης.

Τετραήμερο με κλειστά σχολεία σε Δήμο της Αττικής λόγω Πρωτομαγιάς

Αντίστοιχης φιλοσοφίας και η απόφαση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας να μείνουν τα σχολεία κλειστά την Πέμπτη 30 Απριλίου προκειμένου να διευκολυνθεί η προετοιμασία των εκδηλώσεων για τον καθιερωμένο εορτασμό της Πρωτομαγιάς, καθώς και η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών, δεδομένης της αυξημένης επισκεψιμότητας που αναμένεται στην περιοχή. Παράλληλα διευκρινίζεται ότι η αναστολή λειτουργίας αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς έως Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών σχολείων με τους μαθητές να έχουν στην διάθεσή τους ένα τετραήμερο διάλειμμα από τις σχολικές υποχρεώσεις. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι καθιερωμένες εκδηλώσεις του δήμου για την Πρωτομαγιά αναμένεται να προσελκύσουν πλήθος κόσμου, με επίκεντρο το Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας και τις κεντρικές πλατείες, όπου θα πραγματοποιηθούν πολιτιστικές δράσεις, συναυλίες και δραστηριότητες για παιδιά, όπως θεατρικές παραστάσεις και δημιουργικά εργαστήρια. Η απόφαση του Δήμου για αναστολή λειτουργίας των σχολείων από τις 30 του μήνα ενθουσίασε τη μαθητική κοινότητα καθώς τους προσφέρεται ένα τετραήμερο ξεκούρασης με μια εξτρά μέρα αργίας πριν την καθιερωμένη αργία της Πρωτομαγιάς.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, η Πρωτομαγιά προσφέρει σε όλους τους μαθητές ένα τριήμερο διάλειμμα από τις σχολικές υποχρεώσεις, πριν την τελική ευθεία της σχολικής χρονιάς και την έναρξη των εξετάσεων. Ακολουθεί το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, που αποτελεί την τελευταία μεγάλη ανάπαυλα πριν την ολοκλήρωση της χρονιάς. Παραδοσιακά, τα σχολεία παραμένουν κλειστά, δίνοντας στους μαθητές μια τελευταία ευκαιρία ξεκούρασης λίγο πριν το τέλος της σχολικής περιόδου. Η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται επίσημα στις 15 Ιουνίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής περιόδου για τους μαθητές.