Όσα θα δούμε στα δύο νέα επεισόδια της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Τι θα δούμε απόψε στις 22:00.

67ο Επεισόδιο

Οι 5 ηρωίδες μας, η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή, έχουν φύγει από το σπίτι δίπλα στο ποτάμι κι έχουν ακολουθήσει τα όνειρά τους, μακριά από την προστασία της μητέρας τους, Θεοδώρας. Έχοντας χτίσει τις ζωές που ονειρεύονταν από μικρές ή τουλάχιστον νόμιζαν πως ονειρεύονταν, έρχονται αντιμέτωπες με τις επιλογές τους και τις συνέπειες των αποφάσεων τους. Η σειρά είναι βασισμένη στο εμβληματικό best – seller της Λένας Μαντά.

Η Ιουλία νιώθει να καταρρέει κάτω από το βάρος της κοινωνικής πίεσης και της δημόσιας οργής, καθώς συνειδητοποιεί πόσο εύκολα η κρίση των άλλων μπορεί να απομονώσει έναν άνθρωπο.

{https://www.youtube.com/watch?v=h-KdpiiS8MI}

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Η Ασπασία έρχεται αντιμέτωπη με μια απόφαση που αφορά τη Στέλλα και την αφήνει διχασμένη ανάμεσα στη λογική και τον φόβο της απώλειας. Η Μαγδαληνή συγκρούεται με πρόσωπο του στενού της περιβάλλοντος, καταλαβαίνοντας πως όσα θεωρούσε ξεκαθαρισμένα εξακολουθούν να έχουν συνέπειες.

Η Μελισσάνθη βλέπει την καθημερινότητά της να κλονίζεται από μια απρόσμενη απαίτηση που αφορά το μέλλον της, βάζοντάς την σε σκέψεις για όρια που δεν είχε μέχρι τώρα θέσει. Η Πολυξένη, εξαντλημένη από τις απαιτήσεις της δουλειάς και το συναισθηματικό φορτίο, προσπαθεί να κρατήσει τον έλεγχο, ενώ παλιές σχέσεις αφήνουν ξανά το αποτύπωμά τους στη ζωή της.

O Φωκάς πιάνεται στα χέρια με τον Αργύρη στο αστυνομικό τμήμα:

{https://www.youtube.com/watch?v=mmcdv0zcjic}

Ο Θαλής προσεγγίζει την Πολυξένη:

{https://www.youtube.com/watch?v=h1ZCT5oyNjM}

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Επεισόδιο 68

Η Πολυξένη επιστρέφει μόνη στο σπίτι μετά την παράσταση, εμφανώς κουρασμένη και χωρίς διάθεση για συζητήσεις, ενώ επαγγελματικές εξελίξεις που αφορούν το επόμενο βήμα της δεν της προκαλούν τον ενθουσιασμό που θα περίμενε.

Η Ιουλία προσπαθεί να διατηρήσει μια αίσθηση κανονικότητας στο σπίτι, την ώρα που η υπόθεση του Φωκά βαραίνει όλους και η στήριξη της οικογένειας γίνεται το μοναδικό της στήριγμα.

Η Ασπασία έρχεται αντιμέτωπη με εύθραυστες ισορροπίες μέσα στην οικογένεια, καθώς μια φαινομενικά θετική εξέλιξη για τη Στέλλα δεν καταφέρνει να απαλύνει τις εντάσεις και τις σιωπές. Η Μαγδαληνή βρίσκεται μπροστά σε μια απρόσμενη πρόταση που αγγίζει την επαγγελματική της ταυτότητα και την αναγκάζει να σκεφτεί ξανά τη θέση της μέσα στον γάμο και στη δουλειά του Οδυσσέα.

Η Μελισσάνθη αιφνιδιάζεται από εξελίξεις που αφορούν τόσο το Ίδρυμα όσο και την προσωπική της ζωή, καθώς μια συνάντηση ξεγυμνώνει συναισθήματα που προσπαθούσε καιρό να κρατήσει υπό έλεγχο.

Η Μελισσάνθη χαστουκίζει τον Άγγελο:

{https://www.youtube.com/watch?v=N4cgitB3cFg}

Η μικρή Θεοδώρα ζητά από τον Σταύρο να μην τα ξαναβρεί με την Ασπασία:

{https://www.youtube.com/watch?v=3ZoGMqJf7XQ}

Κάθε Δευτέρα – Τετάρτη στις 23:30, Πέμπτη στις 22:00 με διπλό επεισόδιο και Παρασκευή στις 23:00.