Την εκκένωση πυροδότησε ένας αισθητήρας επικίνδυνων υλικών μέσα στο Πεντάγωνο, που εντόπισε πιθανή παρουσία άνθρακα.

Σε «λάθος συναγερμό» οφείλεται το lockdown που έγινε νωρίτερα το απόγευμα της Πέμπτης στο Πεντάγωνο.

Το Πεντάγωνο μπήκε σε καθεστώς lockdown και εκκενώθηκε μερικώς το απόγευμα της Πέμπτης, όταν υπήρξε λάθος συναγερμός από αισθητήρα επικίνδυνων υλικών, ανέφεραν δύο πηγές στο CNN.

Αρκετοί όροφοι και διάδρομοι μέσα στο κτιριακό σύμπλεγμα του Πενταγώνου αποκλείστηκε και εκκενώθηκε αν και το lockdown δεν έχει αρθεί ακόμα, σύμφωνα με το CNN. Την εκκένωση πυροδότησε ένας αισθητήρας επικίνδυνων υλικών μέσα στο Πεντάγωνο που εντόπισε πιθανή παρουσία άνθρακα, αναφέρει η ίδια πηγή. Αλλά, πηγή που γνωρίζει το θέμα, επιβεβαίωσε στο Πεντάγωνο ότι ο αισθητήρας δυσλειτουργούσε προκαλώντας τον λανθασμένο συναγερμό.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Sean Parnell επιβεβαίωσε νωρίτερα την Πέμπτη πως τα συστήματα εντός του Πενταγώνου «έχουν εντοπίσει ένα πρόβλημα ποιότητας του αέρα που απαιτεί προληπτικά μέτρα μέχρι να προσδιορίσουμε τη σημασία του.

«Το Πεντάγωνο έχει θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα πρωτόκολλα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης μιας εντολής περιορισμού των μετακινήσεων στην πληγείσα περιοχή», δήλωσε ο Parnell. «Ομάδες αντιμετώπισης βρίσκονται στο σημείο και είναι έτοιμες να υποστηρίξουν όσους βρίσκονται εντός του κτιρίου» πρόσθεσε,

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Εσωτερική οδηγία από την ασφάλεια του Πενταγώνου έστειλε ειδοποίηση για «θέματα στην ποιότητα του αέρα»σημειώνοντας πως ελέγχεται περαιτέρω το ζήτημα.

«Αυτός ο επιπλέον έλεγχος ενδεχομένως να διαρκέσει μία ή ακόμα και δύο ώρας» ανέφερε μεταξύ άλλων το μήνυμα.

Εγκαταστάσεις όπως το Πεντάγωνο ενδέχεται να χρησιμοποιούν «συνεχή δειγματοληψία παρακολούθησης του αέρα», όπου συστήματα που επεξεργάζονται μεγάλους όγκους αέρα αναζητούν «την παρουσία ιχνών άνθρακα», δήλωσε ο Τζέικ Τζόρνταν, ο οποίος επιβλέπει προγράμματα βιοασφάλειας για τη ΜΚΟ Nuclear Threat Initiative.

Ενώ οι ομάδες αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών μπορεί να είναι ικανές να διενεργούν ταχείς επιτόπιους ελέγχους, παθογόνα όπως ο άνθρακας απαιτούν εξειδικευμένο χειρισμό για εργαστηριακές δοκιμές επιβεβαίωσης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κομητείας Άρλινγκτον έστειλε μονάδες για να συνδράμουν στην ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών της Υπηρεσίας Προστασίας Δυνάμεων του Πενταγώνου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, Τζέιμι Τζιλ.

Η Hayley Severance, πρώην ανώτερη σύμβουλος του υπουργείου Πολέμου για τη μείωση των βιολογικών απειλών πριν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία για την Πυρηνική Απειλή, δήλωσε στο CNN ότι «υπάρχει ιστορικό ορισμένων ψευδών συναγερμών» με ανίχνευση άνθρακα, αλλά τελικά «είναι πραγματικά καλό που τα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη, επειδή αξίζει αυτό το είδος ταχείας προληπτικής αντίδρασης».

Με πληροφορίες του CNN