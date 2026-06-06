Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματικοί εργάζονται δίπλα - δίπλα στο Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ (CENTCOM), ανταλλάσσοντας εκτεταμένες πληροφορίες και σχεδιάζοντας κοινές επιχειρήσεις.

Οι σχέσεις ΗΠΑ–Ισραήλ φαίνεται να εισέρχονται σε μια νέα, πιο ευαίσθητη φάση, καθώς το Πεντάγωνο φέρεται να έχει αναβαθμίσει την αξιολόγηση αντικατασκοπευτικής απειλής για το Ισραήλ στο υψηλότερο επίπεδο, χαρακτηρίζοντάς την «κρίσιμη», σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρει το New York Times, που επικαλείται δύο εν ενεργεία και έναν πρώην Αμερικανό αξιωματούχο, η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας (DIA) εξέδωσε εσωτερική έκθεση τις τελευταίες εβδομάδες, στην οποία εκφράζονται αυξημένες ανησυχίες για πιθανή εντατικοποίηση ισραηλινών προσπαθειών παρακολούθησης Αμερικανών κυβερνητικών στελεχών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η έκθεση της DIA αναφέρει ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το Ισραήλ επιχειρεί να αποκτήσει πρόσβαση σε εσωτερικές συζητήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, ειδικά γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ για τη διαχείριση της σύγκρουσης με το Ιράν.

Η έκθεση, που φέρεται να εκτείνεται σε επτά σελίδες, περιλαμβάνει αναφορές και παραδείγματα περιστατικών που οδήγησαν στην αναβάθμιση της αξιολόγησης, χωρίς ωστόσο να δίνονται δημόσια λεπτομέρειες για συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή πρόσωπα.

Σκιά στις σχέσεις στενών συμμάχων

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο έντονων εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ, με επίκεντρο τη στρατηγική απέναντι στο Ιράν και τη γενικότερη διαχείριση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

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Παρά το γεγονός ότι ΗΠΑ και Ισραήλ παραμένουν στενοί σύμμαχοι, το νέο πλαίσιο υποδηλώνει αυξημένη δυσπιστία σε επίπεδο υπηρεσιών πληροφοριών, με ορισμένους αξιωματούχους να κάνουν λόγο για «επιθετική δραστηριότητα συλλογής πληροφοριών» από πλευράς ισραηλινών υπηρεσιών.

Διαψεύσεις από Ισραήλ και Λευκό Οίκο

Η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ δεν διεξάγει επιχειρήσεις κατασκοπείας κατά Αμερικανικών κυβερνητικών φορέων και ότι οι δραστηριότητες των υπηρεσιών του στοχεύουν αποκλειστικά εχθρικά κράτη.

Αντίστοιχα, πηγές του Λευκού Οίκου χαρακτήρισαν τις αναφορές «ανακριβείς» και βασισμένες σε μη τεκμηριωμένες πληροφορίες.

Η υπόθεση έρχεται τη στιγμή που η ένταση στην περιοχή έχει αυξηθεί, με τις ΗΠΑ να εμπλέκονται σε στρατιωτικές και διπλωματικές κινήσεις γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν. Παράλληλα, καταγράφονται ανησυχίες για την ασφάλεια των ενεργειακών οδών και των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Αναλυτές σημειώνουν ότι, ακόμη κι αν οι καταγγελίες δεν επιβεβαιωθούν πλήρως, η ίδια η ύπαρξη μιας τέτοιας εκτίμησης στο εσωτερικό του Πενταγώνου δείχνει την πολυπλοκότητα και την ευαισθησία των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.