Σε αγώνα μπάσκετ βρέθηκε η Άννα Βίσση στη Νέα Υόρκη.

Στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές της δραστηριότητες φαίνεται να απολαμβάνει η Άννα Βίσση, η οποία τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.

Η ερμηνεύτρια μοιάζει να ευχαριστιέται τις στιγμές της στην Αμερική, έχοντας τα εγγόνια της και την κόρη της στο πλευρό της, ενώ μάλιστα δεν δίστασε να πάει σε αγώνα μπάσκετ μαζί με ένα από τα δύο αγόρια.

Το απόγευμα της Πέμπτης 11 Ιουνίου, η Άννα Βίσση, δημοσίευσε ένα νέο στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στο οποίο πόζαρε δίπλα στον εγγονό της όσο βρίσκονταν στο γήπεδο.

Παράλληλα, δημοσίευσε και ένα βίντεο, στο οποίο παρουσιάζει το εμβληματικό γήπεδο λίγο πριν γυρίσει την κάμερα προς το μέρος τους.

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