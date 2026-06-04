Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο Γιάννης Παπαμιχαήλ. Η φωτογραφία που σβήνει την τούρτα του το 1974.

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα, Τετάρτη 4 Ιουνίου, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ και ο προσωπικός φωτογράφος της ηθοποιού μοιράστηκε μία σπάνια φωτογραφία.

Ειδικότερα, το πρωί της Τετάρτης, το studio Κλεισθένης, ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στον Γιάννη Παπαμιχαήλ, αναρτώντας μία φωτογραφία των τριών τους από τα γενέθλιά του το 1974.

Στο στιγμιότυπο απεικονίζεται το ζευγάρι ηθοποιών μαζί με το γιο τους που σβήνει τα κεράκια της τούρτας του σε νεαρή ηλικία.

Στο συνοδευτικό κείμενο, ο προσωπικός φωτογράφος της Αλίκης Βουγιουκλάκη, αναφέρει ότι με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο της ηθοποιού θα έρθει στη δημοσιότητα ένα λεύκωμα αφιερωμένο σε εκείνη με σπάνιες και αδημοσίευτες εικόνες.

{https://www.instagram.com/p/DZJAyhnMHx_/}

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«Χρόνια πολλά στον Γιάννη Παπαμιχαήλ τον μοναχογιό της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Η σπάνια φωτογραφία είναι από τα γενέθλια του Γιάννη το 1974 με το φακό του Κλεισθένη.

Φέτος που συμπληρώνονται τα 30 χρόνια από το θάνατο της Αλίκης θα κυκλοφορήσει το πολυαναμενόμενο λεύκωμα της Αλίκης με το φακό του Κλεισθένη με πολλές σπάνιες αλλά και αδημοσίευτες φωτογραφίες.

Με την επιμέλεια του φίλου και συνεργάτη της Αλίκης του Μάκη Δελαπόρτα», αναφέρει στη λεζάντα.