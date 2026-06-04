Τα νεότερα για την υγεία του Δημήτρη Κόκοτα.

Ο Δημήτρης Κόκοτας συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη με την υγεία του, ύστερα από οξύ έμφραγμα που υπέστη ενώ βρισκόταν σε πρόβες για το τηλεπαιχνίδι J2US, το 2024.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή, ωστόσο η αδερφή του, Έλλη, ξέσπασε για τα δημοσιεύματα και έκανε λόγο για ψευδείς αναφορές και για έλλειψη σεβασμού.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το πρωινό», σημείωσε: «Αυτά όλα είναι ψέματα, ντρέπομαι γι’ αυτά που γράφονται. Δεν σέβονται οικογένειες, δεν σέβονται τίποτα, για ένα κλικ όλα, για τίποτα άλλο. Είναι στην ίδια κατάσταση. Δίνει τον αγώνα του, δίνει τη μάχη του και προχωράμε και περιμένουμε. Όλα είναι δύσκολα για όλους μας, πιστέψτε με. Πηγαίνω τον βλέπω και φεύγω… Είναι όπως τα ξέρετε, δεν υπάρχει κάτι καινούργιο. Σβήνω τα site εγώ από το κινητό μου, τα μπλοκάρω. Εσάς δεν θα σας θύμωνε, αν έγραφαν για τον αδερφό σα; Με θυμώνει. Κάθε φορά το ίδιο γίνεται, δεν μπορεί να αρρωστήσει ένας άνθρωπος, δυστυχώς αυτοί είμαστε».

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Μάλιστα όταν ρωτήθηκε για το αν σκοπεύει να κινηθεί νομικά ανέφερε: «Αυτό δεν το συζητάμε τώρα, να γίνει καλά με το καλό και θα δούμε τι θα κάνουμε. Εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά, να γυρίσει στους αγαπημένους του».