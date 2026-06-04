Η Ιωάννα Τούνη απάντησε με τον δικό της τρόπο στα αρνητικά σχόλια και όσους μεταδίδουν την πληροφορία ότι πλήρωσε για να παραβρεθεί στις Κάννες.

Με ένα βίντεο στα Social media θέλησε να απαντήσει η Ιωάννα Τούνη στις φήμες και στα σχόλια που ακούγονται σχετικά με το γεγονός ότι πλήρωσε για να μπορέσει να βρεθεί στο 79ο Φεστιβάλ Καννών.

Η γνωστή influencer, έδωσε το παρών στις Κάννες φορώντας ένα μπλε ογκώδες φόρεμα, ενώ έβαλε τέλος στα σχόλια αποκαλύπτοντας ότι είχε πρόσκληση για το γεγονός.

Στο βίντεο που δημοσίευσε αναφέρει: «Συνεχίζουν να μου πετάγονται βιντεάκια στα οποία ο κόσμος συνεχίζει να σχολιάζει με τεράστια βεβαιότητα ότι εγώ στις Κάννες πήγα και πλήρωσα. Θα σου πω σε αυτή τη φάση ότι δεν έχω δώσει ευρώ για να πάω στις Κάννες. Για την ακρίβεια έχω δώσει γιατί πλήρωσα τα αεροπορικά…».

«Ενδεχομένως κάποιοι θα θέλατε story time για Κάννες. Ήθελα να πάω. Φυσικά και ήθελα να πάω, πολύς κόσμος νομίζω θα ήθελε να πάει δεν ξέρω ποιος το παραδέχεται και ποιος όχι. Το χειμώνα, ήμασταν με το αγόρι μου στο Λονδίνο και πίναμε καφεδάκι με τον φίλο μου τον Άλεξ… Ο οποίος τα τελευταία χρόνια μένει, σπουδάζει και δραστηριοποιείται στο Λονδίνο. Και φυσικά όποτε πηγαίνω Λονδίνο τον βλέπω… Πριν κάποιους μήνες είχα παντρέψει τη φίληξ μου τη Στέλλα. Σε κάποιους οίκους που πηγαίναμε και βλέπαμε νυφικά, βλέπω τη φορεματάρα αυτή την τεράστια την μπλε. Και λέω αυτή την φορεματάρα θα την πάρω. Μου λέει που θα το βάλεις; Και της λέω: buy the dress and the occasion will follow, θα πάω στις Κάννες. Πήρα που λες αυτό το φόρεμα… Και έλεγα την ισοτρία στον Άλεξ… Και μου λέει ο φίλος μου είναι παραγωγός στις Κάννες. Φτάνει ο καιρός και πάρα πολύ απλά είχαμε πρόσκληση εσωτερικά από τις Κάννες, χωρίς να χρειάζεται να έχω συνεργασία με κάποια εταιρεία, γιατί με κάλεσαν από τις Κάννες. Μπορεί να έχω λεφτά, αλλά δεν έδωσα ευρώ για να πάω στις Κάννες. Βράστε στο ζουμί σας».

Το σχετικό απόσπασμα, προβλήθηκε και το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου στον αέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου να σχολιάζει ότι αν και τοποθετήθηκε σωστά, δεν τις άρεσε η αναφορά στα χρήματα:

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«Αυτό το «μπορεί να έχω λεφτά»… συνέχεια, λίγο… Δίκιο έχει η κοπέλα. Αλλά γιατί να κλείσει έτσι τώρα…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj04nfcv5u6x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Νωρίτερα, προβλήθηκε στην εκπομπή στο σχετικό απόσπασμα από τον Κωνσταντίνο Βασάλο που σχολίασε το ταξίδι της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες: «Δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει εκεί πέρα. Πληρώνεις για να πας καλεσμένος; Αυτό έχω καταλάβει… Τα πληρώνεις και μπαίνεις. Δεν ξέρω… Αν πας με σοβαρότητα στις Κάννες που είναι βραβεία κινηματογράφου και είσαι εκτός της φάσης, δεν είναι λίγο αστείο; Έχεις ανάγκη προβολής; Ανάγκη επιβεβαίωσης; Εγώ δεν θα το έκανα, θα ντρεπόμουν. Τώρα να πας μόνος σου για να βγάλεις μία φωτογραφία στο κόκκινο χαλί;».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj04kxi48rrd?integrationId=40599y14juihe6ly}