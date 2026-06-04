Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης ανέφερε ότι διατηρεί στενή επαφή με τον Πασχάλη Τερζή.

Ο Χρήστος Νικολόπουλος αποκάλυψε πως ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής, Πασχάλης Τερζής, έχει αφήσει πίσω του τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα και σήμερα απολαμβάνει μια ήρεμη καθημερινότητα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», ο γνωστός μουσικοσυνθέτης ανέφερε ότι διατηρεί στενή επαφή με τον Πασχάλη Τερζή, τον οποίο επισκέπτεται συχνά στη Θεσσαλονίκη. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, ο τραγουδιστής πέρασε κάποιες περιπέτειες με την υγεία του, ωστόσο πλέον βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.

Παρά τις συζητήσεις και τις προσδοκίες πολλών θαυμαστών του, ο Πασχάλης Τερζής δεν φαίνεται να εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής στις ζωντανές εμφανίσεις. Σύμφωνα με τον Χρήστο Νικολόπουλο, έχει επιλέξει συνειδητά να απομακρυνθεί από τη νυχτερινή διασκέδαση και να αφιερώσει τον χρόνο του στην οικογένειά του και ιδιαίτερα στα εγγόνια του.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ζει μόνιμα στο κτήμα του, απολαμβάνοντας μια ήσυχη ζωή κοντά στη φύση. Εκεί περνά τις ημέρες του φροντίζοντας τον μεγάλο κήπο και το μποστάνι που έχει δημιουργήσει, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο, η αγάπη του για τη μουσική παραμένει ζωντανή. Πριν από λίγους μήνες επέστρεψε δισκογραφικά με το τραγούδι «Θέλω να ’σαι πάντα εκεί», σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους της Βίκυς Γεροθόδωρου, αποδεικνύοντας ότι, παρότι έχει αποσυρθεί από τις πίστες, δεν έχει εγκαταλείψει τη δημιουργική του σχέση με το τραγούδι.

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