Όλες οι εξελίξεις για την υγεία του Πασχάλη Τερζή.

Το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, ο Πασχάλης Τερζής, εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, συνοδευόμενος από την σύζυγό του και κοντινό φίλο του.

Το απόγευμα της ίδια ημέρας, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Το ‘χουμε» του ΣΚΑΙ, ο Χρήστος Νικολόπουλος, μετέφερε τις εξελίξεις για την υγεία του τραγουδιστή, διευκρινίζοντας πως δεν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Πασχάλης Τερζής έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ είχε αναπνευστικό πρόβλημα:

«Μίλησα μαζί του, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είχε αναπνευστικό πρόβλημα, πήγε στο νοσοκομείο, του κάνανε την εξέταση και είναι όλα μια χαρά. Δεν είναι κάτι χρόνιο, ήταν κάτι ξαφνικό. Επειδή καπνίζει κιόλας, δυστυχώς, ένιωσε μια δυσφορία στην αναπνοή του, πήγε στο νοσοκομείο και οι γιατροί του είπαν: Δεν έχεις τίποτα, φύγε πίσω… Είναι σπίτι του».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfudom52i8xd?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Να σημειωθεί πως ο μεγάλος τραγουδιστής σε λίγες ημέρες θα κυκλοφορήσει, μετά από μεγάλο διάστημα απουσίας, ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει για τον ίδιο ο Χρήστος Νικολόπουλος.