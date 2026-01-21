Η ηθοποιός μίλησε για την ηλικία, τις δυσκολίες της και την φιλία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», η Μαρία Κωνσταντάρου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, μιλώντας για την καριέρα της και τη ζωή της, αλλά και για τις σχέσεις που διατηρούσε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η ηθοποιός αναφέρθηκε στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε, την οικογένειά της και τα παιδικά της χρόνια, ενώ εξέφρασε και το παράπονό της ότι δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να παίξε στην Επίδαυρο.

«Μόνο εγώ καταλαβαίνω την ηλικία μου… Πόσες έχουμε μείνει πλέον σε αυτή την ηλικία. Όλες οι άλλες έχουν φύγει. Η ζωή τώρα, είναι ακριβώς όπως πριν, δεν έχει αλλάξει τίποτα», ανέφερε η αρχικά η Μαρία Κωνσταντάρου ενώ αμέσως μετά μίλησε για τις σχέσεις με τον πατέρα της.

«Ο πατέρας μου ήταν δικαστικός, έλειπε, δεν τον γνώρισα. Τον γνώρισα στα 6 μου χρόνια. Όταν λοιπόν εγκαταστάθηκε στο σπίτι άρχισε να μου κάνει τον Γκιουλέκα, πράγμα που εγώ δεν είχα συνηθίσει. Δεν μου άρεσε αυτό. Δεν τα είχα καλά με τον πατέρα μου, δεν μαλώναμε. Δεν τον αγάπησα ποτέ. Είπε ότι όταν εάν γίνω ηθοποιός θα με σφάξει. Επειδή λοιπόν δεν είχε πρόθεση να με σφάξει, έκανε ότι δεν έμαθε ποτέ τίποτα, ότι τάχα μου δεν ξέρει».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην καριέρα της και στους ρόλους που υποδύθηκε: «Δεν έπαιξα ρόλο που δεν αγάπησα. Όταν παίξαμε το «Αχ αυτή η γυναίκα μου», ίσως βλέποντάς με να παίζω τόσο ωραία την κωμωδία, σκέφτηκαν ποτέ ότι θα μπορούσα να παίξω στην Επίδαυρο. Στην Επίδαυρο και στο Ηρώδειο έχει παίξει και η κουτσή Μαρία. Εγώ δεν έχω παίξει».

Η σχέση της ηθοποιού με την Αλίκη Βουγιουκλάκη

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Μαρία Κωνσταντάρου, εξήγησε πως δεν υπήρξαν ποτέ φίλες μεταξύ του, ωστόσο είχαν αμοιβαία εμπιστοσύνη: «Με την Αλίκη τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα μια φορά η Αλίκη μου λέει «γιατί δεν είμαστε εμείς φίλες;». Λέω «Αλίκη μου γιατί δεν έχεις χρόνο». Η φιλία χτίζεται. Μπορούσε να μου εκμυστηρευτεί στο καμαρίνι κάποια στιγμή κάτι προσωπικό της, αλλά δεν κάναμε παρέα ποτέ. Η Αλίκη δεν ήταν η Barbie που παρίστανε. Την Barbie θέλανε, γι’ αυτό τους την έδινε. Η Αλίκη ήταν για πολύ σπουδαιότερα πράγματα».

Παρ’ όλα αυτά, όταν ρωτήθηκε για τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, η ίδια, αρνήθηκε να απαντήσει λέγοντας: «Ας’ τον αυτόν, να μην το συζητάμε, δεν θέλω! Δεν θέλω να συζητήσω το όνομά του καθόλου».

Όσον αφορά τα οικονομικά της τόνισε: «Μόνο από τη «Σοφία Ορθή» έβγαλα χρήματα. Αγόρασα ομόλογα του δημοσίου και τα έχασα όλα μου τα λεφτά. Τώρα περνάω πολύ δύσκολα. Έχω πουλήσει πίνακες, χρυσαφικά, αντικείμενα, αντίκες, ό,τι μπορούσε να πουληθεί, πουλήθηκε».

